В этот день 1914 года скончался видный монархист, член Главного Совета и секретаря Союза Русского Народа Александр Козьмич Щекин. Он родился в 1858 г. в дворянской семье в Курской губернии. Образование получил в Орловском кадетском корпусе и петербургском Горном институте. Занимался хозяйством, был земским гласным, одно время был земским начальником.

В годы революционной смуты 1905−06 гг. принял активное участие в формировании монархических организаций в Курской губернии. Он был одним из членов-учредителей Курской Партии Правового Порядка, организовал Союз Русских Рабочих, в котором был председателем. Был членом Русского Собрания, Союза Русского Народа, председателем Петербургского Железнодорожного отдела СРН им. Св. Николая, принимал участие в нескольких монархических съездах. Во время выборов в IV Государственную Думу был уполномоченным предвыборного комитета правых организаций по нескольким губерниям.

Несмотря на прогрессировавшую болезнь сердца продолжал трудиться, незадолго до кончины поехал в Киев, где выступал на областном съезде монархистов. 3 апреля 1914 года, следуя уговорам родных, прибыл на родину в Курск уже совсем слабым и вскоре скончался от паралича сердца.

