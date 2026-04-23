Тем временем в Интернете появились новые фото еврейских военных, которые позируют рядом с очередной обезглавленной статуей Господа нашего Иисуса Христа…

После громкого скандала с уничтожением распятия Господа нашего Иисуса Христа на юге Ливана власти Израиля сделали всё возможное, чтобы закрыть эту тему и даже передали новое распятие христианской деревне Дебель после осквернения местной святыни военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает СПЖ со ссылкой на Tribune Chrétienne.

21 апреля 2026 года Израиль передал христианской общине на юге Ливана новый крест взамен разрушенного после инцидента с израильскими военными, которые на камеру ударами молотка разбили лик Спасителя на распятии.

Военнослужащий был заснят на видео во время осквернения христианской святыни. Запись широко распространилась в соцсетях и вызвала общественный резонанс. На кадрах видно, как фигуру Спасителя снимают с креста и переворачивают вниз головой, после чего по голове статуи наносятся удары тяжёлым предметом. Инцидент вызвал резкую реакцию среди местных жителей и христианских общин региона и всего мира.

В результате ЦАХАЛ объявил о наказании военнослужащего, который осквернил Распятие. Солдата приговорили к 30 суткам гауптвахты и отстранили от боевых действий; аналогичное наказание получил второй военный, снимавший происходящее.

Тем временем, в Интернете появились новые фото еврейских военных, которые позируют около очередной обезглавленной ими статуи Христа. Новую фотографию опубликовал, в частности, Телеграм-канал «Православная Молдова и вера». «Израильские солдаты в Ливане издеваются над христианской верой», — прокомментировали очередное фото авторы канала.

Русская линия