Русская линия
Сводка новостей от 23 апреля 2026

В Евросоюзе объявили содомию своей «фундаментальной ценностью»
Суд Европейского союза признал венгерский закон о защите детей от пропаганды половых извращений нарушающим европейское право…

Гибель Содома и ГоморрыВерховный суд Европейского союза постановил, что законодательство Венгрии, ограничивающее распространение информации о половых извращениях среди несовершеннолетних, противоречит «фундаментальным ценностям и правовым нормам ЕС». Судебное решение подчеркивает, что подобные ограничения нарушают «самую сущность» Европейского союза как правового сообщества, передаёт портал Raskolam.net со ссылкой на LifeSiteNews.

Оспариваемый закон был принят в 2021 году. Документ вводит запрет на продвижение тем, связанных с содомией среди детей, а также накладывает строгие ограничения на соответствующее «сексуальное образование» и ужесточает меры по противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Венгерские власти на протяжении долгого времени последовательно выступали за сохранение традиционных семейных ценностей. Ранее в стране уже были введены ограничения на усыновление детей «однополыми парами», отменены «гендерные исследования» в высших учебных заведениях и закреплено понятие семьи в национальном законодательстве. В случае отказа от выполнения текущего решения Суда ЕС, Венгрия может столкнуться с серьезными финансовыми санкциями со стороны Европейской комиссии.

Ситуация осложняется недавними законодательными изменениями. 17 марта 2025 года парламент Венгрии принял поправки, которые запрещают проведение общественных собраний, нарушающих «Закон о защите детей». Несмотря на осуждение со стороны более чем 20 государств-членов ЕС, венгерское правительство продолжает придерживаться выбранного курса, в то время как в Будапеште проходят несогласованные акции протеста с участием европейских дипломатов.

В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика