Сводка новостей от 23 апреля 2026

Протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения
Настоятель храма в Пологах Запорожской области попал под удар украинского БПЛА, за его жизнь борются врачи…

Протоиерей Виктор Дмитриенко23 апреля 2026 года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Пологи Запорожской области протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения в результате атаки украинского БПЛА, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Бердянскую епархию.

Снаряд взорвался в 5−6 метрах от священнослужителя. Сейчас священник находится в тяжёлом состоянии в военном госпитале, ожидая транспортировки.

Отец Виктор строит первый на Донбассе храм в честь Царя-Страстотерпца Николая II.

В феврале ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области. В результате атаки погиб клирик Бердянской епархии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Днепрорудное Запорожской области протоиерей Сергий Кляхин.

Таким образом, в своей ненависти к жителям Донбасса и Запорожья украинские военнослужащие не щадят даже священников.

В Бердянской епархии Русской Православной Церкви просят верующих помолиться о здравии пострадавшего отца Виктора.

