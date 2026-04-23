Протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения
Настоятель храма в Пологах Запорожской области попал под удар украинского БПЛА, за его жизнь борются врачи…
23 апреля 2026 года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Пологи Запорожской области протоиерей Виктор Дмитриенко получил тяжёлые ранения в результате атаки украинского БПЛА, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Бердянскую епархию.
Снаряд взорвался в 5−6 метрах от священнослужителя. Сейчас священник находится в тяжёлом состоянии в военном госпитале, ожидая транспортировки.
Отец Виктор строит первый на Донбассе храм в честь Царя-Страстотерпца Николая II.
В феврале ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области. В результате атаки погиб клирик Бердянской епархии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Днепрорудное Запорожской области протоиерей Сергий Кляхин.
Таким образом, в своей ненависти к жителям Донбасса и Запорожья украинские военнослужащие не щадят даже священников.
В Бердянской епархии Русской Православной Церкви просят верующих помолиться о здравии пострадавшего отца Виктора.