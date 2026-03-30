25 марта 2026 года на Святой Горе Афон в 21:08 (по греческому времени) был зафиксирован сильный сейсмический толчок магнитудой 4,9 по шкале Рихтера. По данным Геодинамического института Греции, эпицентр землетрясения находился в 11 километрах к северо-западу от Карьи на Афоне, а глубина очага составила 10,6 км, сообщает греческое издание Voria. Gr.

Тряска ощущалась не только в Халкидики, но и в Салониках и других префектурах, таких как Серрес и Кавала, что вызывает у властей опасение из-за интенсивности и небольшого расстояния от населенных пунктов. Были даже сообщения о том, что толчки ощущались на Спорадах и даже в Александруполисе.

Восемь минут спустя, в 21:16, в том же районе произошёл афтершок магнитудой 2,9 с глубиной очага 13 км, а после 21:20 последовали ещё три более сильных толчка магнитудой 3, 3,4 и 3,2.

По данным греческого издания, в результате землетрясения в старых зданиях Карье, а также в кельях и скитах в разных частях полуострова появились трещины. В одном из храмов монастыря Эсфигмен во время богослужения откололся фрагмент паникадила, монахам и паломникам пришлось срочно покинуть храм.

Моряки сообщают о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники говорят, что землетрясение было продолжительным, а в прибрежных районах сопровождалось сильным гулом.

«Это было довольно сильное землетрясение, и мы чувствовали, что вибрация исходит снизу вверх. Оно длилось долго и напугало нас. Люстры то поднимались, то опускались, падали мелкие предметы. За ними последовали землетрясения меньшей продолжительности и меньшей силы. В целом, царит беспокойство», — заявили изданию на Афоне.

В настоящее время в афонских монастырях идет обследование с целью определения масштабов ущерба, сообщает греческое издание Orthodoxia.Info.

Пожарные и полицейские проводят расследование, осматривая исторические здания, чтобы убедиться в их устойчивости и целостности монастырских построек.

По предварительным данным, в отдельных монастырях зафиксирован лишь незначительный материальный ущерб, угрозы для жизни людей нет, но жители окрестных поселений провели ночь на открытом воздухе.

Сейсмологи внимательно следят за этим явлением, поскольку в этом районе в течение последних двух лет наблюдается непрерывная сейсмическая активность. Хотя учёные сохраняют осторожность из-за сложности картирования подводного разлома, оценки сходятся в том, что его динамика, как ожидается, не будет катастрофической.

Анализ, проведённый техническими группами и силами безопасности, будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью обследованы все объекты.

Результаты проверок определят дальнейшие шаги по восстановлению повреждённых памятников, при этом администрация Афона и греческие власти будут поддерживать постоянную связь для нормализации ситуации.

