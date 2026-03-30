В Дамаске вспыхнули протесты христианского населения после того, как исламисты напали на христиан в провинции Хама…

Антиохийский Патриарх Иоанн выступил со специальным заявлением, в котором призвал власти Сирии остановить насилие против христиан и обеспечить безопасность верующих. Обращение прозвучало на фоне обострения ситуации в провинции Хама, где в городе Ас-Сукейлабия двое исламистов хамски приставали к местным христианским девушкам и тем самым спровоцировали конфликт, сообщает СПЖ.

После вмешательства местной православной молодежи произошла драка, в ходе которой один из нападавших угрожал гранатой. Позднее, как утверждают очевидцы, нападавшие вернулись вместе с представителями сил безопасности, после чего были задержаны несколько христиан, тогда как действия зачинщиков конфликта не получили никакой правовой оценки. На фоне этих событий в Дамаске прошла акция протеста православной общины у здания Антиохийского Патриархата с просьбой о защите.

В своем заявлении Антиохийский Патриарх сообщил, что помимо озвученного конфликта в этот день в Ас-Сукейлабии подвергся обстрелу храм Пресвятой Богородицы, а также были зафиксированы акты насилия и запугивания в отношении христиан.

«Патриархия самым решительным образом осуждает то, что произошло и продолжает происходить. Она осуждает и выражает сожаление по поводу инцидентов, затрагивающих христианскую общину. Эти инциденты часто оправдывают, называя их „единичными актами“, хотя это не всегда соответствует действительности. Она призывает соответствующие органы власти решительно реагировать на действия любого, кто подрывает гражданский мир, и не закрывать глаза на повторяющиеся события», — говорится в обращении.

Также в документе подчёркивается необходимость проведения официального расследования с привлечением виновных к ответственности и предотвращения повторения подобных инцидентов. Патриарх Иоанн потребовал официально уведомить его о результатах расследования.

«Это является ответом на инциденты, направленные на разжигание межконфессиональной напряженности, от которой Сирия исторически была избавлена. Мы призываем к выплате компенсации тем, кто понёс материальный ущерб. Мы также призываем к принятию мер по предотвращению повторения подобных инцидентов, при этом государство, исключительно через свои официальные институты, должно взять на себя полную ответственность за поддержание гражданского мира, включая контроль над нелицензионным оружием», — заявили в Антиохийском Патриархате и призвали к прекращению кровопролития.

