Сегодня день памяти выдающегося иерарха начала ХХ века, духовного лидера гродненских монархистов, митрополита Киевского, Экзарха Украины Михаила (Ермакова), отошедшего ко Господу 30 марта 1929 года.

Он родился 31 июля 1862 г. в Петербурге, в миру звался Василием Федоровичем. Образование получил в Киеве сначала в семинарии, затем в Духовной академии, по окончании которой принял постриг. В революционные годы он возглавлял Гродненскую кафедру, т. е. оказался на передовой борьбы за русские национальные интересы. В Западной Руси было очень сильно польское и еврейское влияние, и владыка активно поддерживал православно-русское национальное движение. Он был почетным председателем Гродненского православного братства, которое по своему составу было сугубо монархическим.

В годы Первой мировой войны владыка проявил недюжинное личное мужество — он служил молебны прямо на передовой, когда немцы вторглись в пределы епархии ежедневно совершал богослужение в городском соборе. Перед сдачей Гродно эвакуировался в Москву, куда перевез главные епархиальные святыни: чудотворную Жировицкую икону Божией Матери и гроб с частицей мощей младенца Гавриила Белостокского «от жидов умученного». Эти святыни хранились в соборе Василия Блаженного, где настоятелем был протоиерей Иоанн Восторгов.

После революции 1917 года владыка Михаил остался в России, активно боролся с обновленчеством. Несколько раз был арестован, в 1922−23 гг. томился в Бутырской тюрьме, в 1925 г. снова арестован, после чего был отправлен в ссылку. В 1927 г. вернулся на Киевскую кафедру. Скончался и похоронен в Киеве.

Русская линия