Раифский Богородицкий мужской монастырь совместно со службой «Милосердие Казань» организовали в Донецке еженедельную раздачу горячих обедов всем нуждающимся…

Представители православной службы «Милосердие Казань» и Раифского Богородицкого мужского монастыря открыли проект «Раифская трапеза» в Донецке. Организаторы передали передвижную кухню, оборудованную техникой, кухонные принадлежности и запас продуктов, сообщает Диакония.Ru.

Специально оборудованный фургон доставил руководитель проекта «Раифская трапеза» Денис Гусев.

В свою очередь, куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе и ЛНР Синодального отдела по благотворительности, руководительница службы «Милосердие Казань» и Ресурсного центра «Милосердие Приволжье» Ольга Варганова рассказала, как возникла идея данной благотворительной акции.

«Год назад я приезжала в Донецкую епархию с обучением по социальному служению и побывала у отца Алексия Быстрова на приходе в честь иконы Божией Матери „Всецарица“. Он с болью говорил о людях, которым нечего есть и негде получить горячую пищу, и он хотел начать им помогать. Тогда и родилась идея обратиться в проект „Раифская трапеза“. Слава Богу, всё сложилось — и теперь у нуждающихся в Донецкой епархии есть горячие обеды», — отметила она.

В рамках проекта «Раифская трапеза» раздавать горячие обеды всем нуждающимся планируется еженедельно. Всех желающих будут кормить по воскресеньям в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Первая трапеза состоялась 22 марта по окончании Божественной литургии. Местных жителей угостили горячим постным обедом, приготовленным на новой мобильной кухне.

Также летом прошлого года мобильная кухня «Раифской трапезы» была доставлена в храм святителя Митрофана Воронежского Лисичанска.

Раифский Богородицкий мужской монастырь совместно со службой «Милосердие Казань» реализует благотворительный проект «Раифская трапеза». Он направлен на оказание социальной помощи и духовной поддержки нуждающимся жителям Республики Татарстан и соседних регионов. В рамках проекта на приходах после богослужений организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям в кризисной ситуации, нуждающимся людям, одиноким пожилым.

Русская линия