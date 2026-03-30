Окончательное решение о проведения церемонии будет принято 1 апреля, но в любом случае в ней примут участие не более 50-ти человек…

В настоящее время предпринимаются усилия по обеспечению беспрепятственного проведения церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, для чего власти Израиля определяют конкретные условия для её надлежащего и безопасного проведения, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Согласно информации, опубликованной Iefimerida. gr, еврейские власти указывают, что для проведения церемонии Иерусалимскому Патриархату необходимо выполнить три основных условия: завершить начатые реставрационные работы в Храме Гроба Господня, обеспечить наличие подходящего укрытия на случай возможной бомбардировки и полностью гарантировать безопасность для всех участников.

По имеющимся данным, компетентные органы Израиля приняли ряд мер, направленных на обеспечение беспрепятственного проведения священного обряда. Однако отмечается, что из-за продолжающихся работ количество людей, которым будет разрешено находиться в Храме Гроба Господня, будет строго ограничено пятьюдесятью. Кроме того, необходимым условием присутствия верующих на прилегающей территории является наличие доступного укрытия на случай чрезвычайной ситуации.

Доступ на территорию будет предоставляться исключительно по специальным договоренностям и только тем, у кого есть предварительно одобренные разрешения.

В то же время израильская полиция продолжает подготовку к церемонии, а также к более масштабным пасхальным торжествам по всему городу. Тем не менее, запланированные мероприятия могут быть изменены или отменены в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Тем временем, в Иерусалиме произошёл крайне неприятный прецедент — впервые за много веков еврейская полиция не пустила латинского патриарха и главу францисканского ордена на Святой земле войти в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы отслужить мессу в Вербное воскресенье по католическому календарю.

Согласно совместному заявлению Латинского патриархата Иерусалима и Кустодии Святой Земли, кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и хранитель Святой Земли отец Франческо Иелпо были остановлены по пути следования, когда они ехали в частном порядке, без какого-либо сопровождения или церемониальных элементов, и вынуждены были повернуть назад.

В результате «впервые за много веков главы церквей не смогли отслужить мессу в Вербное воскресенье в Храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и оскорблением чувств миллиардов людей по всему миру, которые в эти дни обращают свой взор на Иерусалим», — говорится в заявлении.

Это решение было названо «явно необоснованной и крайне несоразмерной мерой», а также было подчеркнуто, что оно представляет собой «крайнее отступление от базовых принципов разумности, свободы вероисповедания и уважения к существующему порядку».

В заключение Латинский патриархат и Хранитель Святой Земли выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что молитва в один из самых священных дней христианского календаря «не была совершена».

