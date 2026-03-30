Епископ Павлово-Посадский Силуан: «Никогда нельзя подходить к проблемам общества только с позиции бухгалтера. Это глубокая ошибка»

Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан в комментарии информационной службе «Вести» раскритиковал инициативу Минфина России о легализации онлайн-казино, поскольку вред от этой меры, безусловно, превысит все прибыли и надежды пополнить бюджет, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что правительство объявит о легализации онлайн-казино уже в апреле. Ранее с подобным предложением к президенту России Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов и тем самым пополнять бюджет за счёт разорения азартных граждан.

В свою очередь, владыка Силуан обратил внимание, что «миллионы погубленных душ приведут к миллиардным потерям в бюджете». «Поэтому тактический выигрыш в наполнении бюджета вот этими средствами гипотетическими стратегически, „в долгую“, обернётся потерями. Никогда нельзя подходить к проблемам общества, только с позиции бухгалтера. Это глубокая ошибка. Из этой ошибочной позиции и происходят все кризисы современности», — подчеркнул архиерей.

«Я думаю, легализация подобных вещей — это шаг назад. И мы должны всё-таки определиться в обществе. Мы отстаиваем традиционные ценности или мы их предаём? Но не может общество жить в состоянии шизофрении двух взаимоисключающих стратегий», — добавил епископ Силуан.

Согласно опубликованного ранее опроса аналитического центра ВЦИОМ, более половины (55%) россиян также не поддерживают возможность легализации онлайн-казино через единого оператора с отчислением не менее 30% выручки в бюджет.

Русская линия