Русская линия
Сводка новостей от 27 марта 2026

Отец Вадим Новинский: Патриарх Варфоломей уверял, что в «ПЦУ» перейдут 30 иерархов УПЦ
Бывший украинский политик рассказал о встрече делегации УПЦ на Фанаре, где глава Фанара оперировал заведомо ложными данными…

Протодиакон Вадим Новинский. Фото: HerQlesБывший депутат Верховной Рады Украины, протодиакон Украинской Православной Церкви отец Вадим Новинский, который входил в состав делегации Украинской Православной Церкви на Фанаре, рассказал испанскому каналу HerQles подробности встречи с Патриархом Варфоломеем, состоявшейся перед самым предоставлением Томоса украинским раскольникам, сообщает СПЖ.

По словам о. Вадима, Константинопольский Патриарх оперировал заведомо ложными данными о ситуации на Украине. «По его данным, 40% украинцев поддерживают создание новой структуры, а нашу каноническую церковь поддерживают только 15%. Говорю: „Это неправда, это ложь. Вам дают неправильные данные“», — рассказал священнослужитель.

Кроме того, Патриарх Варфоломей утверждал, что якобы 30 архиереев УПЦ готовы участвовать в «объединительном соборе», что на тот момент составляло около трети епископата. «Опять это неправда. Вас обманывают или вы нас обманываете», — ответил на это о. Вадим.

Протодиакон также напомнил, что во время этой встречи Патриарх Варфоломей давал прямые обещания не причинять вреда Украинской Православной Церкви.

«Когда мы были у него, он обещал — я это лично слышал — что они не сделают больно Украинской Православной Церкви. „Мы не будем делать необдуманных, неоправданных шагов. Больно Церкви Украины мы не сделаем“. Но свои обещания нарушил, не сдержал», — заявил о. Вадим.

По словам священнослужителя, ответственность за все последствия лежит на Вселенском Патриархе: «Та кровь, которая льется — наших прихожан при защите наших храмов, священников, прихожан, архиереев — это все кровь на его руках».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Черкасский Феодосий: На Украине происходит религиозный геноцид
Архипастырь Украинской Православной Церкви выступил на Совете по правам человека ООН и рассказал о реальном положении дел в религиозной жизни Украины...

Денис Мантуров: Идею запрета вейпов проработают Минздрав, Минэкономразвития и Минфин
В России могут полностью запретить продажу электронных сигарет и вейпов, как вредных для здоровья устройств...

В Кемеровской области утвердили штрафы за склонение женщин к аборту
Для должностных лиц размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей...

В украинском Минюсте заговорили о необходимости легализации «однополых браков»
Легализация «содомских партнёрств» является ключевым условием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, указали в ведомстве...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день празднования Феодоровской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского героя Ивана Сусанина, генерал-майора П.Г.Жукова, ученого Н.А.Оболонского и штабс-капитана Б.Н.Шеншина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика