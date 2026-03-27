Бывший депутат Верховной Рады Украины, протодиакон Украинской Православной Церкви отец Вадим Новинский, который входил в состав делегации Украинской Православной Церкви на Фанаре, рассказал испанскому каналу HerQles подробности встречи с Патриархом Варфоломеем, состоявшейся перед самым предоставлением Томоса украинским раскольникам, сообщает СПЖ.

По словам о. Вадима, Константинопольский Патриарх оперировал заведомо ложными данными о ситуации на Украине. «По его данным, 40% украинцев поддерживают создание новой структуры, а нашу каноническую церковь поддерживают только 15%. Говорю: „Это неправда, это ложь. Вам дают неправильные данные“», — рассказал священнослужитель.

Кроме того, Патриарх Варфоломей утверждал, что якобы 30 архиереев УПЦ готовы участвовать в «объединительном соборе», что на тот момент составляло около трети епископата. «Опять это неправда. Вас обманывают или вы нас обманываете», — ответил на это о. Вадим.

Протодиакон также напомнил, что во время этой встречи Патриарх Варфоломей давал прямые обещания не причинять вреда Украинской Православной Церкви.

«Когда мы были у него, он обещал — я это лично слышал — что они не сделают больно Украинской Православной Церкви. „Мы не будем делать необдуманных, неоправданных шагов. Больно Церкви Украины мы не сделаем“. Но свои обещания нарушил, не сдержал», — заявил о. Вадим.

По словам священнослужителя, ответственность за все последствия лежит на Вселенском Патриархе: «Та кровь, которая льется — наших прихожан при защите наших храмов, священников, прихожан, архиереев — это все кровь на его руках».

