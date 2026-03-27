Легализация «содомских партнёрств» является ключевым условием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, указали в ведомстве…

Министерство юстиции Украины выступило с предложением к Верховной Раде законодательно закрепить статус «однополых союзов» в проекте нового Гражданского кодекса. Данная инициатива направлена на изменение определения семьи и брака «для выполнения международных обязательств страны» и «приведения национального права в соответствие с решениями европейских судебных инстанций», сообщает портал Raskolam.net.

Исполняющая обязанности министра юстиции Людмила Сугак направила в парламент письмо относительно законопроекта № 14 394. В документе предлагается концептуально пересмотреть статью 1474 проекта кодекса, которая в текущей редакции признает «фактическим семейным союзом» только брак мужчины и женщины. Ведомство настаивает на включении в эту норму «однополых пар», опираясь на практику Верховного суда Украины, который ранее признал факт совместного проживания двух мужчин одной «семьей».

В правительстве подчеркивают, что необходимость признания сожительства содомитов продиктована решением ЕСПЧ по делу «Маймулахин и Марков против Украины». Поскольку данное дело находится под усиленным надзором Совета Европы, создание нормативной базы для защиты отношений половых извращенцев становится юридическим обязательством государства. Кроме того, данный вопрос включен в «Дорожную карту по вопросам верховенства права», выполнение которой является ключевым условием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Несмотря на аргументы министерства, инициатива вызывает критику со стороны ряда экспертов и общественных организаций. Оппоненты законопроекта указывают, что предложенные изменения противоречат действующей Конституции и Семейному кодексу Украины, а в условиях демографического кризиса могут нести риски для национальной безопасности.

Русская линия