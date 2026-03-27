По преданию Феодоровская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой. Свое название она получила от отца Александра Невского великого князя Ярослава Всеволодовича (+ 1246), носившего в святом крещении имя Феодор — в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Князь Ярослав-Феодор, ставший после гибели в битве с татарами на Сити святого Юрия великим князем Владимирским, в следующем, 1239 году торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира, а оставшейся от брата иконой благословил своего сына, святого Александра Невского. Вскоре в Костроме им была построена церковь Феодора Стратилата и основан Феодоровский монастырь близ Городца. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери — благословение отца — постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После его смерти (святой князь умер 14 ноября 1263 года в Городце икона, в память о нем, была взята его младшим братом Василием).

Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых был заказан и принесен в Москву матерью царя Михаила — инокиней Марфой.

Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне — образ святой великомученицы Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского.

В день памяти Феодоровской иконы Божией Матери в 1851 г. в Костроме, как символ единения Царя и Народа был открыт памятник Ивану Осиповичу Сусанину, снесенный в 1918 г. Приблизительно в эти же дни (между 21 февраля и 13 марта 1613 г.) относится подвиг костромского крестьянина И.О.Сусанина. 21 февраля Михаил Феодорович Романов был избран Земским Собором на русский Престол, а 13 марта он находился уже в Ипатьевском монастыре в Костроме, куда к нему прибыла депутация Собора. По некоторым данным, 7 или 8 марта Сусанин завел в глухой лес польский отряд, шедший схватить и убить находившегося в своей родовой вотчине селе Домнино 16-летнего Царя. Подвигу Ивана Сусанина, ценою собственной жизни спасшего жизнь Государя, посвящена знаменитая опера Михаила Глинки «Жизнь за Царя».

В этот день в 1913 г. скончался председатель Киевского Русского Братства и Киевской Русской Монархической партии, староста Владимирского собора генерал-майор Петр Георгиевич Жуков.

Он родился в 1833 г. в семье офицера-участника Отечественной войны 1812 г. Начиная с кадетского корпуса связал свою жизнь с воинской службой, участвовал в Крымской кампании, занимался военно-педагогической деятельностью. В 1905 г. стал одним из самых активных деятелей монархического движения в Киеве, был председателем оргкомитета по созыву Киевского монархического съезда в октябре 1906 г., входил в руководство Киевского Клуба русских националистов. Скончался от отека легких. «Это была простая, хорошая русская душа», — сказал о нем сщмч. протоиерей Михаил Алабовский.

В этот же день и тоже в Киеве скончался видный ученый декан медицинского факультета Киевского университета профессор Николай Александрович Оболонский, деятельный член Киевского Клуба русских националистов. Он родился 15 октября 1856 г. в мещанской семье в Петербургской губернии. Образование получил в Харьковском университете. С 1902 г. он был деканом медицинского факультета. Именно ему поручили произвести в марте 1911 г. экспертизу тела Андрюши Ющинского, и профессор Оболонский пришел к однозначному выводу, что мальчик был не просто убит, а замучен. В сентябре 1911 г. получил Высочайшую благодарность за облегчение страданий смертельно раненого П.А.Столыпина. Скончался от воспаления легких.

Сегодня также день памяти члена Совета Русского Собрания штабс-капитана Бориса Николаевича Шеншина, героически погибшего на фронте в 1915 г.

Он родился 3 февраля 1879 г. в старинной дворянской семье. Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в артиллерии. Участник Русско-японской войны, после которой вышел в отставку. В годы смуты принял активное участие в монархическом движении, был членом нескольких патриотических организаций. В начале Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. Погиб в рукопашном бою. Похоронен в родовом имении в Орловской губернии.

