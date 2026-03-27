Архипастырь Украинской Православной Церкви выступил на Совете по правам человека ООН и рассказал о реальном положении дел в религиозной жизни Украины…

25 марта 2026 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил в Женеве на 61-й сессии Совета по правам человека ООН, где представил доклад на совещании по пункту 9 повестки «Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы нетерпимости». Иерарх заявил о религиозном геноциде в отношении Украинской Православной Церкви на Украине, сообщает СПЖ.

В своём выступлении архиерей подчеркнул, что подвергся уголовному преследованию за проповеди и выражение богословской позиции. «Я архиерей Украинской Православной Церкви. Недавно украинский суд вынес мне обвинительный приговор за то, что я в проповеди высказывал свои богословские взгляды, а также не соглашался с религиозным геноцидом в современной Украине», — заявил владыка.

Митрополит Феодосий указал, что такие действия противоречат международному праву. «Согласно международному праву, выражение богословских взглядов и требование справедливости и соблюдения прав верующих не могут преследоваться в уголовном порядке», — отметил архипастырь, добавив, что права верующих на Украине «открыто и беззаконно нарушаются».

Иерарх также указал на существование международной реакции на ситуацию. Он напомнил, что специальные докладчики ООН направляли соответствующие сообщения украинской стороне, однако «сегодняшняя украинская власть не хочет выполнять требования ООН и не хочет подчиняться международному праву».

Митрополит Феодосий подчеркнул, что, несмотря на критику, продолжает действовать закон о запрете Украинской Православной Церкви. Владыка рассказал, что ряд епархий УПЦ лишились храмов, священнослужители подвергаются насильственной мобилизации, а в СМИ ведётся информационная кампания, направленная против УПЦ.

В завершение своего выступления архиерей обратился к международному сообществу с вопросом о возможной реакции на происходящее: «Сможет ли ООН эффективно отреагировать на эти явные нарушения прав человека и остановить продолжающийся в Украине геноцид?»

Сообщается, что заявление митрополита Феодосия поддержали правозащитные организации с консультативным статусом при экономическом и социальном совете ООН For Humanrights и международное объединение «Церковь против ксенофобии и дискриминации».

Кроме того, информация о ситуации и, в частности, о преследованиях в связи со взаимодействием с ООН была направлена заместителю Генерального секретаря по правам человека Ильзе Брандс Кехрис. Материалы по делу планируется рассмотреть в рамках подготовки доклада Генерального секретаря ООН о противодействии репрессиям в отношении лиц, сотрудничающих с организацией.

