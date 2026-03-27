В России могут полностью запретить продажу электронных сигарет и вейпов, как вредных для здоровья устройств…

В России в ближайшее время могут полностью запретить электронные сигареты и вейпы. Поводом для новой волны дискуссии на эту тему стали итоги заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и последующее за ним заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщает «Российская газета».

По словам Мантурова, участники комиссии долго дискутировали на эту тему и поддержали инициативу о запрете оборота электронных систем доставки никотина. Поручение проработать эту инициативу, чтобы «прийти к общему знаменателю», дано Минздраву, Минэкономразвития, Минфину.

«Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — сказал Мантуров.

Предлагаемые меры могут, в частности, включать запрет на производство, импорт и продажу таких устройств, а также жидкостей для их использования.

Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев рассказал «РГ», что соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже до конца мая. «Мы будем добиваться не просто полного запрета продажи, но и производства и завоза вейпов в Россию», — заявил он.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, в том числе безникотиновых. Осенью 2025-го президент поддержал и идею полного запрета вейпов.

Инициативу по ужесточению регулирования и полному запрету вейпов также давно и активно обсуждают и в парламенте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты готовы рассмотреть законопроект о запрете вейпов в приоритетном порядке. Он отмечал, что существующие ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним и даже штрафы до 2 млн рублей не всегда работают эффективно. «Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», — заявлял спикер Госдумы.

В Пермском крае продажу электронных сигарет и вейпов запретили с 1 марта 2026 года. Такие же намерения высказывал и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В последние годы российские власти приняли и ряд других мер по регулированию рынка электронных сигарет. В частности, ограничена реклама никотинсодержащей продукции, введены требования к маркировке товаров, усилен контроль за розничной торговлей.

Сторонники запрета считают, что электронные сигареты представляют серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения, электронные сигареты могут содержать никотин, ароматизаторы и другие химические вещества. При нагревании жидкости образуется аэрозоль, который вдыхается пользователем. Некоторые исследования показывают, что регулярное использование таких устройств может приводить к формированию никотиновой зависимости, раздражению дыхательных путей, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи также обращают внимание на то, что долгосрочные последствия использования электронных сигарет пока изучены недостаточно.

В Минздраве указывали, что использование вейпов и электронных сигарет приводит к развитию болезни легких EVALI (острое легочное повреждение). Заболевание трудно диагностировать. Симптомы похожи на COVID-19: температура, слабость, кашель и одышка. В легких происходят патологические изменения, которые заметны на компьютерной томографии.

При этом, по данным Национального научного центра компетенций (ННЦК), доля нелегального оборота никотинсодержащих изделий сейчас составляет 65,8% (по данным на середину прошлого года). Фактически неизвестно, что находится внутри таких устройств.

