В Кемеровской области утвердили штрафы за склонение женщин к аборту

Штрафы за склонение женщин к аборту введены в Кемеровской области. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании парламента Кузбасса в двух чтениях, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Кемеровской области приняли закон о запрете склонения беременных женщин к «искусственному прерыванию беременности». Под склонением к аборту понимается уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман убеждения или выдвижение требований в отношении беременной от лиц, которые не являются членами семьи или близкими родственниками.

«Нарушение установленного <…> запрета склонения к искусственному прерыванию беременности, в случае если указанное нарушение не образует состав административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей», — говорится в тексте принятого законопроекта.

Правом на составление этих протоколов наделены должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере охраны населения. Законопроект был принят единогласно.

Первым из регионов России, где законодательно ввели запрет на склонение к абортам, стала Мордовия — там закон вступил в силу летом 2023 года. Затем к инициативе присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области, Забайкалье, Приморье, Республика Алтай, Кузбасс, Крым и другие регионы.

Русская линия