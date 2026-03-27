Сводка новостей от 27 марта 2026

В Кемеровской области утвердили штрафы за склонение женщин к аборту
Для должностных лиц размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей…

АбортыШтрафы за склонение женщин к аборту введены в Кемеровской области. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании парламента Кузбасса в двух чтениях, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Кемеровской области приняли закон о запрете склонения беременных женщин к «искусственному прерыванию беременности». Под склонением к аборту понимается уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман убеждения или выдвижение требований в отношении беременной от лиц, которые не являются членами семьи или близкими родственниками.

«Нарушение установленного <…> запрета склонения к искусственному прерыванию беременности, в случае если указанное нарушение не образует состав административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей», — говорится в тексте принятого законопроекта.

Правом на составление этих протоколов наделены должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере охраны населения. Законопроект был принят единогласно.

Первым из регионов России, где законодательно ввели запрет на склонение к абортам, стала Мордовия — там закон вступил в силу летом 2023 года. Затем к инициативе присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области, Забайкалье, Приморье, Республика Алтай, Кузбасс, Крым и другие регионы.

Митрополит Черкасский Феодосий: На Украине происходит религиозный геноцид
Архипастырь Украинской Православной Церкви выступил на Совете по правам человека ООН и рассказал о реальном положении дел в религиозной жизни Украины...

Денис Мантуров: Идею запрета вейпов проработают Минздрав, Минэкономразвития и Минфин
В России могут полностью запретить продажу электронных сигарет и вейпов, как вредных для здоровья устройств...

В Кемеровской области утвердили штрафы за склонение женщин к аборту
Для должностных лиц размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей...

В украинском Минюсте заговорили о необходимости легализации «однополых браков»
Легализация «содомских партнёрств» является ключевым условием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, указали в ведомстве...

Отец Вадим Новинский: Патриарх Варфоломей уверял, что в «ПЦУ» перейдут 30 иерархов УПЦ
Бывший украинский политик рассказал о встрече делегации УПЦ на Фанаре, где глава Фанара оперировал заведомо ложными данными...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день празднования Феодоровской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского героя Ивана Сусанина, генерал-майора П.Г.Жукова, ученого Н.А.Оболонского и штабс-капитана Б.Н.Шеншина...

