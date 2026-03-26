Сводка новостей от 26 марта 2026

В честь 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге
В Ярославле пройдут Дни Соловков, ключевым событием которых станет выставка «Соловки: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России»…

Вид на Соловки20 апреля 2026 года стартует культурно-просветительский проект «Дни Соловков» в Ярославле. Организаторами мероприятия выступают Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь и Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Проект реализуется Благотворительным фондом ПСБ «Подари себе будущее» при поддержке банка ПСБ и Правительства Ярославской области, сообщает Патриархия.Ru.

Цель проекта — познакомить с богатым культурно-историческим наследием Соловков и показать их роль в формировании духовной памяти и преемственности поколений. Проект «Дни Соловков» реализуется во исполнение указа Президента Российской Федерации «О праздновании 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге».

Ключевым событием Дней Соловков в Ярославле станет выставка «Соловки: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России», которая откроется в Центральном выставочном зале Ярославского областного отделения Союза художников России. Вход бесплатный.

20 апреля в Ярославской государственной филармонии состоится благотворительный концерт «Соловки: златая цепь времен». В исполнении братского хора Соловецкого монастыря, Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, детского образцового концертного хора «Канцона» и приглашенных солистов прозвучат церковные песнопения, классические и народные музыкальные произведения и песни современных авторов, фрагменты литературных произведений и воспоминаний соловецких узников.

В программу Дней Соловков в Ярославле также войдут кинопоказ и встреча с режиссером документального фильма «Святой архипелаг» Сергеем Дебижевым, открытые лекции и встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника на выставке, а также в ведущих вузах региона и в Ярославской духовной семинарии.

Деловая программа будет посвящена развитию туристического маршрута «Великий русский северный путь», который проходит по Ярославской земле от Москвы к Соловецким островам.

Иерусалимский Патриархат просит власти Израиля открыть Храм Гроба Господня для верующих
Совет глав Церквей Святой Земли потребовал от еврейских властей ясности в вопросе предстоящих церемонии схождения Благодатного огня и празднования Воскресения Христова...

Онлайн-кинотеатр Okko начинает показ серии документальных фильмов о новомучениках Церкви Русской
В ближайшее время зрителям станут доступны фильмы, посвящённые мученику-миссионеру Николаю Варжанскому, священноисповеднику Роману (Медведю), мученице Татьяне Гримблит и священномученику Фаддею (Успенскому)...

Ираклий Кобахидзе: Избрание нового Патриарха — это прерогатива Грузинской Православной Церкви, и мы не допустим, чтобы кто-то вмешивался в этот процесс
Премьер-министр Грузии заявил, что в оппозиционной прессе началась разнузданная информационная кампания с целью повлиять на выборы Предстоятеля...

Сара Маллали официально возглавила Англиканскую церковь
Вопреки протестам консервативной части англиканского сообщества, кафедру архиепископа Кентерберийского заняла женщина, сочувствующая содомитам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем отрока-мученика Андрея Ющинского...

