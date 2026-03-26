Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке и царящая атмосфера неуверенности привели к неопределенности среди Христианских Церквей относительно предстоящих церемонии схождения Благодатного огня и празднования Пасхи в Святом граде Иерусалиме. В связи с этим Иерусалимский Патриархат и другие христианские Церкви Святой Земли решили обратиться к властям Израиля с требованием, разъяснить будут ли допущены верующие в Храм Гроба Господня в Великую субботу и праздник Воскресения Христова, сообщает греческое издание Orthodoxianewsagency. gr со ссылкой на Ope.gr.

Согласно информации издания, на днях под председательством Иерусалимского Патриарха Феофила состоялось заседание Совета глав Церквей, которое приняло решение направить письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и министру иностранных дел Гидеону Саару с настоятельной просьбой дать чёткий ответ относительно предстоящих торжеств и богослужений, поскольку в христианском мире уже существует большая обеспокоенность относительно того, что будет церемонией схождения Благодатного огня.

В настоящее время письмо было передано израильским официальным лицам. В этом письме также содержится просьба о проведении всех предстоящих богослужений в обычном режиме, поскольку информация, распространяемая в Израиле в последние дни о том, что в Великую субботу на церемонию Благодатного огня будет разрешено войти только 50 человекам, продолжает вызывать обеспокоенность в Братстве Гроба Господня и других христианских конфессиях.

Всё это происходит в то время, когда в Иерусалиме, помимо празднования христианской Пасхи, готовятся торжества в честь еврейского Песаха. Тем не менее, ситуация остаётся неопределённой, а потому верующие христиане с нетерпением ожидают официальных разъяснений от государственных властей Израиля, чтобы Церкви могли точно определить порядок проведения богослужений.

Русская линия