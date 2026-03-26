20 марта в Киеве на территории усадьбы Бернера было обнаружено совершенно обескровленное тело 13-летнего мальчика ученика Киево-Софийской духовной школы Андрея Ющинского. 24 марта его похоронили на Лукьяновском кладбище. Следов крови в пещере не было найдено, тело было принесено из другого места. Вскрытие показало, что ребенок был умерщвлен чрезвычайно жестоким способом с причинением сильных страданий — источением крови, злодеяние было совершено в ночь с 12 на 13 марта. Следствие выяснило, что 12 марта мальчик вместе с другими детьми играл на территории кирпичного завода, принадлежащего еврею-предпринимателю Марку Зайцеву, за ними погнался приказчик завода Менахем Мендель Бейлис вместе с двумя его гостями «с черными как смоль бородами», которые схватили Ющинского и утащили в одно из помещений завода. Больше Андрюшу никто живым не видел. Бейлис, как выяснилось, был членом еврейской секты хасидов.

Бейлис был арестован только 22 июня. До этого следствие активно разрабатывало другие версии убийства, которые активно подбрасывали сотрудники еврейской газеты «Киевская мысль». Уже 22 марта некий Борщевский указал на мать ребенка и его отчима как на виновников преступления, 24 марта они были арестованы, но 4 апреля отпущены ввиду отсутствия улик. Между тем, сообщение о зверском убийстве Ющинского всколыхнуло население Киева. Расследованием обстоятельств убийства активно занялись на общественных началах представители правых организаций. Один из лидеров патриотического общества «Двуглавый орел» студент юридического факультета университета Св. Владимира В.С.Голубев (погиб на фронте 6 (19) октября 1914 г.) и один из лидеров правых В.Э.Розмитальский (расстрелян ЧК 15 (29) марта 1919 г.) возглавили собственное расследование и пришли к выводу, что убийство Ющинского носит ритуальный характер, евреи-хасиды убили христианского мальчика, чтобы выточить из него кровь для мацы. 17 апреля по инициативе общества «Двуглавый орел» и Киевского отдела Союза Русского Народа у могилы Ющинского была отслужена панихида и поставлен намогильный крест с надписью: «Отроку Андрею Ющинскому от тяжких мук погибшему в ночь с 12 на 13 марта 1911 года. Киевский Союз Русского Народа». 29 апреля монархические газеты опубликовали запрос правительству, подписанного всеми вождями правых — В.М.Пуришкевичем, Н.Е.Марковым, Г. Г.Замысловским и другими (всего 37 подписей), в котором ставился вопрос: что намерено сделать министерство внутренних дел и министерство юстиции «для полного прекращения секты иудеев, употребляющей для некоторых религиозных обрядов христианскую кровь, и для обнаружения тех членов этой секты, которыми убит малолетний Ющинский»? 4−9 мая в «Земщине» появилась серия статей депутата Государственной Думы Г. Г.Замысловского о ритуальных убийствах у евреев.

Однако киевская полиция не обращала внимание на ритуальную версию убийства. В мае новый сотрудник «Киевской мысли» некто Ордынский по собственной инициативе вновь сообщил «достоверные сведения», что мальчика убили родственники, чтобы завладеть его наследством. Эта версия также оказалась фальшивкой, ибо никакого наследства у убитого не оказалось. Наконец, следствие начало активно разрабатывать версию об убийстве Ющинского представителями местного криминального мира, с которыми была связана мать детей, игравших с ним в тот злополучный день, Вера Чеберяк. К расследованию подключился сотрудник той же газеты некто Бразуль-Брушковский, который нанял профессиональных полицейских, ранее отстраненных от следствия по этому делу. В итоге Чеберяк дважды арестовывали, оба ее ребенка, игравших с Андреем, скоропостижно скончались при таинственных обстоятельствах, сотрудники Бразуля и присяжный поверенный Марголин пытались ее подкупить, уговаривая взять убийство на себя за огромную сумму в 40 тыс. рублей.

Наконец, в условиях общественного ажиотажа контроль за расследованием взял на себя лично министр юстиции И.Г.Щегловитов (расстрелян ЧК 5 сентября 1918 г.). 22 июня 1911 г. Бейлис был арестован, были заменены следователи, следствие начало разрабатывать ритуальную версию. Однако к тому времени многие улики были утеряны, свидетели (дети Веры Чеберяк) умерли.

Процесс над Бейлисом начался 25 сентября 1913 г., он привлек необычайное внимание, все газеты писали об этом. Либеральная печать на все лады исполняла песню про «кровавый навет». Для защиты Бейлиса были наняты известные адвокаты. Обвинял Бейлиса товарищ прокурора Петербургской судебной палаты В.О.Виппер (расстрелян ЧК в декабре 1919 г.), гражданскими истцами со стороны пострадавших выступали известные адвокаты член Государственной Думы Г. Г.Замысловский (умер от тифа в марте 1920 г.) и А.С.Шмаков (скончался 25 июня (ст. стиля) 1916 г.). 30 октября 1913 г. суд присяжных вынес приговор, состоявший из двух пунктов: убийство было признано ритуальным; по поводу причастности Бейлиса к убийству голоса присяжных разделились поровну, что по законам Российской Империи трактовалось в пользу обвиняемого, и Бейлис был оправдан за недостаточностью улик. После этого он с семьей уехал в Палестину, где умер в 1934 г. А практически все участники процесса (за исключением тех, кто защищал Бейлиса) были убиты во время чекистского террора в Киеве. Многими православными в России и в эмиграции отрок Андрей Ющинский почитается как местночтимый святой, мученик.

