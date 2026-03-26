Ираклий Кобахидзе: Избрание нового Патриарха — это прерогатива Грузинской Православной Церкви, и мы не допустим, чтобы кто-то вмешивался в этот процесс

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал оппозиционные партии и неправительственные организации прекратить оказывать давление на священноначалие Грузинской Православной Церкви с целью повлиять на процесс выборов нового Грузинского Патриарха и остановить ту разнузданную антицерковную кампанию, которая в последние дни была развязана оппозиционными СМИ, сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Процесс избрания нового Патриарха Грузии должен быть полностью независимым, и все должны доверять Священному Синоду, который принимает решение об избрании Патриарха», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе «Имеди LIVE».

Он добавил, что правительство действует именно так, но его политические оппоненты развернули кампанию против процесса избрания Предстоятеля.

«Правительство не должно вмешиваться в этот процесс. Это дело Священного Синода, и решение должны принимать его члены. Именно так и действует правительство, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших политических оппонентах. То же самое касается их телеканалов, представителей и так называемых „экспертов“, а также неправительственных организаций, которые уже начали контркампанию. Это показывает их отношение к Церкви. Если кто-то и пытается вмешаться в этот процесс, то это наши оппоненты».

По словам Ираклия Кобахидзе, то, что происходит в Грузии сегодня в связи с предстоящим избранием Предстоятеля, «является нездоровым явлением». «Мы должны призвать всех воздержаться от вмешательства в дела, которые их не касаются. Тем самым они пытаются подорвать уникальную роль Патриарха и его особую мудрость. Такова их цель. Она была их целью и в предыдущие годы, и, к сожалению, остаётся таковой по сей день. Процесс избрания Патриарха должен быть полностью независимым, и всё должно быть отдано на откуп Священному Синоду, который принимает окончательное решение по итогам выборов», — заявил премьер-министр.

Русская линия