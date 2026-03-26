5 апреля 2026 года, в Вербное воскресенье, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера серии документальных фильмов «Живое слово», посвященной новомученикам и исповедникам Церкви Русской, сообщает Патриархия.Ru.

Серия «Живое слово» состоит из четырех фильмов о русских святых ХХ века, объединенных одним подвигом — верности своим христианским идеалам в годы гонений на веру в период воинствующего атеизма. Это четыре «кино-жития» — мученика-миссионера Николая Варжанского «Я ухожу в вечность», священноисповедника Романа (Медведя) «Стремиться непрерывно к совершенству», мученицы Татьяны Гримблит «Мне бы жизнь за тебя положить» и священномученика Фаддея (Успенского) «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят..».

Проект охватывает обширную географию съемок от Петрозаводска до Томска, от Севастополя до Перми, в него вошли более 20 часов интервью историков, исследователей и священнослужителей, значительный объем архивных материалов, документов и кинохроники. Фильмы серии отличаются разнообразием художественных решений, например, фильм об архиепископе-мученике Фаддее (Успенском) смонтирован в жанре философской притчи, в рамках которой воспроизведена исключительно речь самого святого, авторы проекта не добавили ни слова.

Серия «Живое слово» была создана в 2024—2025 годах командой молодых кинематографистов: режиссером Екатериной Орловской, оператором Константином Овчинниковым, режиссером монтажа Ксенией Яблочниковой, композитором Романом Лапкиным и др. под научным руководством церковного историка и члена Синодальной комиссии по канонизации святых архимандрита Дамаскина (Орловского).

Проект реализован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, киностудии «Фома Кино» и продюсера Анастасии Легойды.

Создатели планируют продолжить этот проект.

