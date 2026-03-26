Сара Маллали официально возглавила Англиканскую церковь
Вопреки протестам консервативной части англиканского сообщества, кафедру архиепископа Кентерберийского заняла женщина, сочувствующая содомитам…
Впервые за 1400 лет существования кафедры архиепископа Кентерберийского на неё официально взошла женщина. В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Маллали в качестве «духовного главы» Англиканской церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Коммерсантъ».
Несмотря на протесты консервативной части англиканского сообщества, в церемонии приняли участие две тысячи человек, включая представителей британской королевской семьи и политического руководства страны. Согласно традиции, Маллали трижды постучала в двери собора перед входом, после чего заняла кафедру, символизирующую её служение как духовного лидера англиканского мира.
Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает английский король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным лидером всего англиканского сообщества в мире — более 85 млн англикан.
Впрочем, после избрания Маллали, которая известна поддержкой либерального подхода к ряду вопросов, включая поддержку рукоположения женщин, благословения «однополых союзов», а также более мягкой позиции по вопросам абортов, число англикан существенно сократилось.
Так, насчитывающее десятки миллионов членов движение консервативных англикан Gafcon (Global Anglican Future Conference) провозгласило себя «истинным Глобальным англиканским сообществом», и фактически вышло из-под духовного руководства архиепископа Кентерберийского.
