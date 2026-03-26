Впервые за 1400 лет существования кафедры архиепископа Кентерберийского на неё официально взошла женщина. В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Маллали в качестве «духовного главы» Англиканской церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Коммерсантъ».

Несмотря на протесты консервативной части англиканского сообщества, в церемонии приняли участие две тысячи человек, включая представителей британской королевской семьи и политического руководства страны. Согласно традиции, Маллали трижды постучала в двери собора перед входом, после чего заняла кафедру, символизирующую её служение как духовного лидера англиканского мира.

Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает английский король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным лидером всего англиканского сообщества в мире — более 85 млн англикан.

Впрочем, после избрания Маллали, которая известна поддержкой либерального подхода к ряду вопросов, включая поддержку рукоположения женщин, благословения «однополых союзов», а также более мягкой позиции по вопросам абортов, число англикан существенно сократилось.

Так, насчитывающее десятки миллионов членов движение консервативных англикан Gafcon (Global Anglican Future Conference) провозгласило себя «истинным Глобальным англиканским сообществом», и фактически вышло из-под духовного руководства архиепископа Кентерберийского.

Русская линия