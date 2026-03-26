Сводка новостей от 26 марта 2026

Сара Маллали официально возглавила Англиканскую церковь
Вопреки протестам консервативной части англиканского сообщества, кафедру архиепископа Кентерберийского заняла женщина, сочувствующая содомитам…

Сара Маллали официально возглавила Англиканскую церковьВпервые за 1400 лет существования кафедры архиепископа Кентерберийского на неё официально взошла женщина. В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Маллали в качестве «духовного главы» Англиканской церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Коммерсантъ».

Несмотря на протесты консервативной части англиканского сообщества, в церемонии приняли участие две тысячи человек, включая представителей британской королевской семьи и политического руководства страны. Согласно традиции, Маллали трижды постучала в двери собора перед входом, после чего заняла кафедру, символизирующую её служение как духовного лидера англиканского мира.

Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает английский король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным лидером всего англиканского сообщества в мире — более 85 млн англикан.

Впрочем, после избрания Маллали, которая известна поддержкой либерального подхода к ряду вопросов, включая поддержку рукоположения женщин, благословения «однополых союзов», а также более мягкой позиции по вопросам абортов, число англикан существенно сократилось.

Так, насчитывающее десятки миллионов членов движение консервативных англикан Gafcon (Global Anglican Future Conference) провозгласило себя «истинным Глобальным англиканским сообществом», и фактически вышло из-под духовного руководства архиепископа Кентерберийского.

Иерусалимский Патриархат просит власти Израиля открыть Храм Гроба Господня для верующих
Совет глав Церквей Святой Земли потребовал от еврейских властей ясности в вопросе предстоящих церемонии схождения Благодатного огня и празднования Воскресения Христова...

Онлайн-кинотеатр Okko начинает показ серии документальных фильмов о новомучениках Церкви Русской
В ближайшее время зрителям станут доступны фильмы, посвящённые мученику-миссионеру Николаю Варжанскому, священноисповеднику Роману (Медведю), мученице Татьяне Гримблит и священномученику Фаддею (Успенскому)...

Ираклий Кобахидзе: Избрание нового Патриарха — это прерогатива Грузинской Православной Церкви, и мы не допустим, чтобы кто-то вмешивался в этот процесс
Премьер-министр Грузии заявил, что в оппозиционной прессе началась разнузданная информационная кампания с целью повлиять на выборы Предстоятеля...

В честь 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге
В Ярославле пройдут Дни Соловков, ключевым событием которых станет выставка «Соловки: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России»...

Сара Маллали официально возглавила Англиканскую церковь
Вопреки протестам консервативной части англиканского сообщества, кафедру архиепископа Кентерберийского заняла женщина, сочувствующая содомитам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем отрока-мученика Андрея Ющинского...

