Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы в последние годы нейтрализовали «религиозные структуры» влияния России, которые использовали православные общины как прикрытие для подрывной деятельности, передаёт СПЖ.

Он, в частности, сообщил, что данная заслуга лежит на сотрудниках Службы безопасности Украины, которые, как известно, с 2022 года возбудили десятки (если не сотни) уголовных дел против верующих и духовенства Украинской Православной Церкви.

По словам Зеленского, СБУ демонстрирует «хорошие результаты в уничтожении оккупанта и продолжает системную работу против вражеских сетей влияния». Он подчеркнул, что ему доложили именно о ликвидации таких структур, которые «использовали прикрытие религиозных общин для ведения своей деятельности».

Кроме «нейтрализации агентуры в общинах», генерал-майор Александр Поклад доложил Зеленскому о предотвращении тяжких преступлений на территории страны.

Очевидно, что речь Зеленский и Поклад вели именно о храмах и духовенстве Украинской Православной Церкви, с деятельностью которых они активно борются всеми доступными и недоступными средствами.

