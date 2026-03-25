Русская линия
Сводка новостей от 25 марта 2026

Зеленский назвал храмы УПЦ — прикрытием для «агентурной сети» России
Глава украинского режима объявил о ликвидации враждебной Украине сети в религиозных организациях…

Владимир ЗеленскийГлава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы в последние годы нейтрализовали «религиозные структуры» влияния России, которые использовали православные общины как прикрытие для подрывной деятельности, передаёт СПЖ.

Он, в частности, сообщил, что данная заслуга лежит на сотрудниках Службы безопасности Украины, которые, как известно, с 2022 года возбудили десятки (если не сотни) уголовных дел против верующих и духовенства Украинской Православной Церкви.

По словам Зеленского, СБУ демонстрирует «хорошие результаты в уничтожении оккупанта и продолжает системную работу против вражеских сетей влияния». Он подчеркнул, что ему доложили именно о ликвидации таких структур, которые «использовали прикрытие религиозных общин для ведения своей деятельности».

Кроме «нейтрализации агентуры в общинах», генерал-майор Александр Поклад доложил Зеленскому о предотвращении тяжких преступлений на территории страны.

Очевидно, что речь Зеленский и Поклад вели именно о храмах и духовенстве Украинской Православной Церкви, с деятельностью которых они активно борются всеми доступными и недоступными средствами.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика