Профессор Цзян Сюэцин: Израиль может взорвать мечеть Аль-Акса, чтобы построить Третий храм и стравить тем самым Иран с арабскими государствами

Известный китайский учёный, аналитик и политолог профессор Цзян Сюэцин, предсказавший начало большой войны на Ближнем Востоке, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил, что у Израиля, действительно, есть план по приближению прихода в мир «еврейского мессии», и Тель-Авив следует по этому плану с удивительным религиозным упорством.

Цзян Сюэцин стал всемирно известен после того, как в мае 2024 года записал лекцию, в которой предупредил о высокой вероятности крупной войны на Ближнем Востоке в случае возвращения Дональда Трампа к власти. Тогда это видео осталось практически незамеченным, набрав лишь несколько десятков просмотров. Однако, сейчас все обратили на него внимание и даже прозвали китайского политолога «китайским Нострадамусом».

На этом фоне американский журналист Такер Карлсон решил обсудить с ним происходящие на Ближнем Востоке трагические события и узнать его мнение по поводу планов Израиля по приближению прихода в мир машиаха.

«У этого плана есть разные составляющие, но основные таковы, — отметил китайский учёный. — Во-первых, создание национального государства Израиль, что и произошло в 1948 году. Затем нужно построить Третий храм, для чего потребуется разрушить мечеть Аль-Акса, что, судя по тому, что мы уже видели, может произойти во время этой войны».

Цзян Сюэцин обратил внимание, что «в последние несколько дней израильтяне закрыли мечеть Аль-Акса и другие религиозные объекты, такие, как Храм Гроба Господня для туристов».

«Ходят слухи, что последние два года израильтяне вели археологические раскопки под мечетью Аль-Акса, чтобы разрушить фундамент мечети и провести контролируемый снос, а потом обвинить в этом Иран. Это информация от иранцев, — отметил китайский политолог. — А среди израильтян, действительно, ходят разговоры о том, что они собираются использовать этот план, чтобы разжечь войну между арабами и персами. Они также говорят о войне Гога и Магога между Израилем и всем миром. А потом придёт еврейский мессия, и будет создан проект Великого Израиля, после чего все евреи вернутся из диаспоры».

По словам Сюэцина, «у этого плана есть разные составляющие», но даже если «просто наблюдать за геополитическими событиями, то можно увидеть, что всё это происходит одновременно». «Я имею в виду, что все эти события разворачиваются так, что похоже за кулисами действуют очень могущественные теневые силы. Мы не знаем, кто они, но, похоже, они способны в определённой степени контролировать геополитику, чтобы реализовать свой топологический сценарий мирового господства», — заключил политолог.

