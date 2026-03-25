Император Павел I родился 20 сентября 1754 г. и был сыном Императора Петра III и Екатерины Алексеевны (будущая Императрица Екатерина II). Сразу после рождения его забрала к себе Императрица Елизавета Петровна, намеревавшаяся передать ему Царский престол после своей кончины. С матерью, которая заняла престол после низложения его отца, у Павла были натянутые отношения, поэтому Екатерина II намеревалась передать престол после своей смерти старшему сыну Павла Александру. Павел первым браком был женат на принцессе Вильгельмине Дармштадтсткой (Наталья Алексеевна в православном крещении), которая умерла при родах, второй женой стала принцесса София Доротея Августа Луиза Вюртемберг-Штуттгартская (Мария Федоровна в православном крещении). В этом браке появилось много детей, среди которых — будущие Императоры Александр I и Николай I. С 1783 г. Павел Петрович с женой жил вдали от императорского двора, в основном в Гатчине. Там он создал собственный гарнизон, руководил дворцовым распорядком и своим войском.

Павел Петрович взошел на престол после смерти своей матери Императрицы Екатерины Великой 17 ноября 1796 г. Коронование Императора Павла совершилось в Москве 5 апреля 1797 г., в первый день Святой Пасхи. Оно отличалось тем, что Павел при этом священнодействии, прежде чем облечься в порфиру, приказал возложить на себя далматик — одну из царских одежд византийских императоров, сходный с архиерейским саккосом. По окончании венчания на Царство Император прочел в Успенском соборе с высоты трона составленный им Закон о престолонаследии. По оглашении Закона Государь вошел царскими вратами в алтарь и положил свиток с Законом в серебряный ковчег, стоявший на св. жертвеннике, для хранения на вечные времена. Святитель Иоанн Шанхайский писал: «Павлу удалось издать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь Московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской».

Строго соблюдая Заповеди Божии, Государь всячески заботился о своих подданных. Уже в день своей коронации Павел обнародовал Манифест о помещичьих крестьянах, положивший начало ограничению крепостного права: «дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам». Впервые в истории России, крестьянское сословие было приведено к присяге. Было создано особое крестьянское управление, для казенных крестьян были установлены наделы и всем крестьянам было дано право апелляции на решения судебных дел. После этого случая особым указом воспрещалось продавать порознь крепостных одной и той же крестьянской семьи. Также в царствование Павла Петровича была сокращена барщина до трех дней в неделю.

Император Павел I заботливо относился к православному духовенству. Он стремился, чтобы священство имело более «соответственные важности сана своего образ и состояние». Вследствие этого принимались в его царствование меры к улучшению быта белого духовенства: состоящим на штатном жаловании были увеличены оклады, а где не было установлено жалование, там на прихожан была возложена забота по обработке церковной земли, замененная затем соответствующим хлебным взносом натурой или денежной суммой. Для поощрения духовенства к более ревностному исполнению своего служения введены были знаки внешнего отличия. Духовные лица получали награды, по личному почину Государя вновь был учрежден для них наградной наперсный крест. Ревновал Государь и о просвещении духовенства. При Нем учреждено было несколько семинарий и духовные академии в Петербурге и Казани.

Воцарение Павла I было ознаменовано крутою ломкою екатерининских порядков, что вызвало недовольство многих знатных семейств. Он запретил ввоз иностранных книг, употребление таких слов, как «гражданин», «отечество», запретил носить одежду французского покроя. В 1798 г. Россия вступила в коалицию европейских держав против Франции, но в 1800 г. из-за козней и происков Англии разорвала торговые отношения с ней, заключив союз с Бонапартом. Это и стало смертным приговором Государю, заключившему соглашение с Наполеоном для похода на Индию, что подорвало бы английское могущество. Против Павла I сложился заговор, который возглавили генерал-губернатор Петербурга Пален и генерал фон Беннигсен. Они действовали с молчаливого согласия цесаревича Александра Павловича. Штаб-квартирой заговора стал салон Жеребцовой, сестры трех братьев Зубовых, будущих убийц, за ее спиной стоял английский посол сэр Чарльс Уитворт. Через Жеребцову участникам убийства было роздано два миллиона золотом.

В ночь на 12 марта 1801 г. заговорщики ворвались к Императору в спальню (Михайловский замок) и убили его. Князь Н.Д.Жевахов писал в своих воспоминаниях: «Отношение императора Павла I к Церкви было таково, что только революция 1917 года прервала работы по его канонизации, однако сознанием русского народа император Павел давно уже причислен к лику святых. Дивные знамения, благоволения Божия к Праведнику, творимые Промыслом Господним у его гробницы, в последние годы перед революцией не только привлекали толпы верующих в Петропавловский собор, но и побудили причт издать целую книгу знамений и чудес Божиих, изливаемых на верующих молитвами благоверного императора Павла I». П.Н.Шабельский-Борк свидетельствует: «В Триестенской библиотеке как зеница ока хранится ставшая теперь редчайшей уникальная брошюра, изданная в свое время причтом Петропавловского собора, о случаях чудес на гробнице Императора Павла Первого, каковых удостоверено не менее трехсот».

