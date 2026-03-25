Администрация «заповедника» ультимативно потребовала от монашествующих УПЦ освободить корпус № 42 и второй этаж корпуса № 41, а после отказа демонстративно срезала на них замки…

В Киево-Печерской лавре зафиксирована новая волна противостояния между администрацией Национального заповедника и представителями православной обители. 24 марта 2026 года сотрудники музея, не дожидаясь окончательных судебных постановлений, предприняли силовые действия по ограничению доступа братии к жилым и рабочим помещениям монастыря, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на адвоката УПЦ протоиерея Никиту Чекмана.

По данным священника, администрация заповедника потребовала от монахов немедленно освободить корпус № 42 и второй этаж корпуса № 41, передав ключи представителям музея. При этом чиновники не стали дожидаться добровольного выполнения предписаний и самостоятельно срезали замки в указанных зданиях. О факте незаконных действий сообщил отец Никита, подчеркнув, что подобные меры являются инструментом давления на братию.

Адвокаты, представляющие интересы монастыря, заявляют об очередном грубом нарушении законодательства Украины. По их словам, на данный момент нет ни одного вступившего в законную силу судебного решения, которое давало бы право на выселение монашествующих УПЦ. Юристы подчеркивают, что действия сотрудников заповедника нарушают права верующих на жильё и совершение религиозной деятельности, закрепленные в Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов для фиксации правонарушений. В настоящее время юридическая служба монастыря готовит заявления о совершении уголовных преступлений в связи с незаконным вмешательством во владение имуществом.

