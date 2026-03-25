24 марта 2026 года, в 27-ю годовщину начала агрессии НАТО против Югославии, Сербский Патриарх Порфирий отслужил у памятника жертвам бомбардировок на площадке Галереи Национального музея во Вранье заупокойное богослужение по всем жертвам Северо-атлантического альянса, сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Совершив поминовение, Его Святейшество обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Ваше Превосходительство, уважаемый Президент Республики Сербия, уважаемый и дорогой Президент Додик, Ваши Высокопреосвященства, братья-иерархи, уважаемый Премьер-министр со всеми уважаемыми министрами, присутствующими здесь, и всеми в их чинах, рангах и чести, и прежде всего, дорогие братья и сестры!

Каждый раз, когда в таких случаях справедливо ожидается мудрое и благородное послание, как бы мы не подбирали слова и не искали смысл того, что хотим сказать, нас охватывает глубокое чувство беспомощности в выражении как глубины пережитой нами трагедии, так и того, к чему мы, как богоподобные создания и народ Божий, должны стремиться.

Дорогие мужчины и женщины Вранье, и все вы из других сербских и других частей, собравшиеся сегодня в этом городе, да поможет вам Бог и да благословит вас всех Господь! Я приветствую вас всех как один из вас, с нетерпением ожидая благословения совместного посещения с моими братьями-епископами этой части нашей чудесной и прекрасной Родины и возможности встретиться лицом к лицу и получить утешение от общей веры, надежды и любви нашего Господа Иисуса Христа к нам и нашей любви к Нему!

Я радуюсь, хотя повод нашей встречи и печален! Это потому, что для нас, христиан, Крестный путь — это именно увертюра и вступление к радостям Пасхи. Печальное, но священное воспоминание об одной из последних Голгоф нашего крестоносного народа, ужасные бомбардировки НАТО, начавшиеся 27 лет назад, превратили нашу родину на следующие 78 дней, до 10 июня 1999 года, в ужасное место казни, ужасающие руины, обломки и обугленные останки.

Вся наша страна, со всеми её городами и сёлами, а также все её жители, без исключения, по одностороннему решению могущественных сил этого мира оказались в пламени войны, которая поглотила всё на своём пути: людей, города, населённые пункты, культурные и природные ценности, инфраструктуру. Среди этих страдающих мест оказался Вранье и его окрестности. И здесь сила, не молящаяся Богу, под лозунгом жизни и мира, сеяла смерть и страх, оставляя после себя страдания и разрушения.

Сегодня мы здесь, чтобы превратить наши слова в молитвы за всех жертв в этом городе и регионе, и, прежде всего, чтобы помолиться за двух местных девочек: Ирену Митич и Милицу Стоянович. Одной было 12 лет, другой — 15 на момент их мученической смерти. Лично для нас, и я верю, для каждого христианина, а затем и для каждого человека доброй воли, тот факт, что бомба, убившая Ирену, когда она помогала своему дяде сеять кукурузу в поле, с надписью, выгравированной рукой некоего Эрика Н., гласила: «Тяжёлые времена, разве это не прекрасно!»

Это убийство, а также послание, наполненное болезненным цинизмом, подобное тому, что дошло до нашего народа в бомбах с той же стороны света во время пасхальных торжеств 1944 года, недвусмысленно многое говорят о корнях и природе войны, ведущейся против нашего свободолюбивого сербского народа, а также о любой другой войне, которая ведётся с целью порабощения или уничтожения других.

Те, кто убил Милицу и Ирену, чье имя означает МИР, не только лишили жизни двух детей Божьих, но и стремились уничтожить мирную жизнь, убить мир как величайший дар Божий, являющийся предпосылкой для всего существования и гармонии.

Сегодня мы молимся о жертвах 1999 года, и это одновременно и наш молитвенный призыв против грехов войны и кровопролития, как против отдельных людей, так и против общества в целом, как против нас самих, так и против каждой нации на земле.

К сожалению, даже в эти дни мы видим, как мир безжалостно «отнимается с земли» (Откр. 6:3−4), как небесные силы зла и тьмы сеют смерть и разжигают очаги войны по всему миру. Человеческие жизни, не дай Бог, похоже, безвозвратно теряют свою ценность как «святейшие из святых». Кроме того, люди, без исключения, скованы страхом из-за ежедневных угроз применения атомного оружия.

Поэтому сегодняшнее собрание и поминовение одного из частых страданий, которые мы, как потомки святых предков, честно и добродетельно перенесли, не должно и не может быть поводом для возрождения старых ран, и особенно приглашением к ненависти и вражде. Напротив, наше намерение состоит в том, чтобы послать здесь, из Вранье Ирены и Милицы, предупреждение сначала самим себе, затем друг другу, а затем и всему миру о том, что человечество никогда не подвергалось большему испытанию своей зрелости и ответственности, что мир внутри нас и вокруг нас никогда не был так под угрозой, а беспорядки и страх никогда не были так распространены.

Сможем ли мы не только молиться, но и каждой клеточкой своего существа привести жизнь, данную нам Богом, в соответствие с евангельским принципом: «Ищите мира и стремитесь к нему!» (Пс 33:14)? Отсюда, из этого города мучеников, который, как и вся наша страна, до сих пор свидетельствует обо всех ужасах войны и её последствиях, со своими шрамами свидетельствует об ужасах войны и последствиях отсутствия мира, мы обращаемся ко всему миру, и особенно к тем, кому дана власть править и принимать судьбоносные решения, касающиеся и затрагивающие каждого, с призывом прекратить всякую вражду, остановить кровопролитие и разрушения войны и вложить все таланты и силы, данные нам Богом, в сохранение мира внутри себя, в созерцание мира в нашем окружении и в распространение мира по всему миру.

Как народ Христов и дети святого Саввы, величайшего миротворца нашего рода, мы знаем, что мир не может быть привнесён в мир исключительно нашими человеческими силами, хотя они также необходимы, но для этого дара нам также нужна помощь Того, Кто есть Царь Мира и Кто один может и желает даровать нам истинный мир, превосходящий всякое понимание.

Именно об этом свидетельствует опыт нашей Святой Церкви, проявляющийся в вере в Божью помощь каждый день, на каждом богослужении, многократно молясь в мире: о мире на небесах; о мире во всем мире, о мирных временах, о благодати, жизни и мире.., чтобы мир, не от мира сего, наполнил наши сердца и стал накопительной силой и основополагающей ценностью нашей жизни; чтобы сосуществование в наших семьях, с нашими соседями, а затем в школах, трудовых организациях, деревнях и городах основывалось и происходило в благородной, необходимой душе атмосфере мира и гармонии.

Подобная концепция жизни, по своей природе, распространится на более широкое социальное сообщество, региональный уровень, международные отношения и станет гарантией успешной коммуникации и лучшим подтверждением того, что мы есть друг у друга, и что мы незаменимы друг для друга.

Уповая на помощь Бога любви, Отца и Сына и Святого Духа, мы твердо намерены никогда не забывать в молитве о невинных, наших соотечественниках и согражданах, которые пострадали, и что никто и ничто, тем более сила и бомбы, не смогут убедить нас отказаться от мира как программы жизни. Именно это завещание оставил нам Святой Отец Савва, и которое для нас одновременно является нетленным заветом и нашим посланием всем и каждому — заповедь Христова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею силою твоею. и ближнего твоего, как самого себя!» (Мк 12:30−31).

Да упокоит Господь мир и дарует вечную жизнь всем тем, кто пострадал во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Вечная им память!"

Русская линия