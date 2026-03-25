В день 225-летия со дня смерти русского Государя на его могиле в Петропавловском соборе была отслужена торжественная панихида…

24 марта 2026 года, в день 225-летия со дня трагической гибели Императора Павла I, убитого заговорщиками в Михайловском замке Санкт-Петербурга, в Петропавловском соборе Петропавловской крепости города на Неве на могиле русского Государя была отслужена торжественная панихида, сообщает пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В мемориальных торжествах приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Также почтить память Государя в Петропавловский собор пришли учащиеся Павловской гимназии № 209 и простые петербуржцы.

Богослужение совершил настоятель храма архимандрит Александр (Фёдоров). Затем состоялась церемония возложения цветов к могиле Императора.

К памятной дате Государственный музей истории Санкт-Петербурга в рамках многолетнего проекта по воссозданию мемориального убранства Петропавловского собора возродил историческую традицию, согласно которой у могилы Государя Павла I хранилась мерная икона Императора. Накануне, 21 марта, эту воссозданную икону освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В XVII—XVIII вв.еках мерные иконы создавались, в основном в правящей семье российских монархов, ко дню крещения новорожденных. Такая икона отражала «долготу роста и ширину объёма» ребенка и изображала тезоименного ему святого. Доподлинно неизвестно, где подобные иконы хранились при жизни человека, но после его смерти они устанавливались рядом с могилой усопшего в храме-усыпальнице.

Мерная икона Павла I была написана сразу после его рождения, она изображала Небесного покровителя будущего Императора — святого апостола Павла. Традиционно в верхней части иконы была изображена Святая Троица. Икона имела в длину 11 ½ вершка (51, 17 см) и 3 ¼ вершка (14, 4 см) в ширину, что соответствовало росту и ширине плеч младенца Павла Петровича. Образ, предположительно, долгие годы хранился в Александро-Невской Лавре.

В 1826 году мерная икона Павла I была перенесена в Петропавловский собор, её торжественно преподнёс на могилу Императора священноархимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Серафим.

Примечательно, что традиция установки мерных икон Императоров у захоронений в Петропавловском соборе продолжилась, и в 1827 году по распоряжению Императора Николая I в храм была доставлена мерная икона Императора Петра I и размещена рядом с его могилой.

Сегодня судьба мерной иконы Государя Павла I неизвестна, она была утрачена в ХХ веке. Увидеть икону можно только на сохранившихся гравюрах и исторических фотографиях интерьера Петропавловского собора.

В 2026 году по инициативе музея (автор проекта — главная научная сотрудница ГМИ СПБ Марина Логунова) художественный руководитель иконописно-реставрационной мастерской Св. Иоанна Дамаскина Александро-Невской Лавры Дмитрий Мироненко написал на основе иконописных аналогов середины XVIII века мерную икону с образом святого Павла, соответствующую историческим размерам, материалам и технике утраченной иконы. Данный проект был осуществлен при финансовой поддержке мецената Ивана Харькова.

