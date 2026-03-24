Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства вновь обратил внимание на странные особенности в работе частных клиник в России…

Частные медицинские клиники с лицензией на аборт систематически нарушают законодательство, что фактически означает производство ими криминальных абортов, с чем необходимо бороться, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, отметив, что с 2022 года число абортов в коммерческих учреждениях выросло на 16%, в то время как в государственных снизилось на 27%, передаёт ТАСС.

«Сегодня остро стоит проблема ухода абортов в нелегальную сферу: частные клиники систематически нарушают государственные требования (неделю тишины, обязательное информирование пациенток, консультации психологов), что подтверждается регулярными проверками. По данным Росздравнадзора, количество полученных частными клиниками лицензий на аборты в три раза превышает число лицензий на родовспоможение. В то время как в государственной системе здравоохранения ситуация обратная: лицензий на родовспоможение выдано на 17% больше, чем на аборты», — сказал священник на полях парламентских слушаний в Госдуме.

По словам представителя Русской Православной Церкви, аборты в частных клиниках «служат источником чёрного рынка биоматериалов: половых клеток, тканей репродуктивных органов, эмбрионов человека и фетальных продуктов аборта».

«При этом официальная статистика абортов на основе статистической формы „1-здрав“ учитывает далеко не все случаи прерывания беременности в частных клиниках. По данным Росздравнадзора на 20 февраля 2025 года, медицинских учреждений здравоохранения всех форм собственности, осуществляющих деятельность по родовспоможению, 17 035, в то время как лицензию на прерывание беременности имеет 4 691 клиника. Среди частных медицинских учреждений 2 265 осуществляют прерывание беременности и 12 153 оказывают услуги по родовспоможению. Вместе с тем за четыре года в государственных учреждениях число абортов уменьшилось на 27%, а в коммерческих клиниках — увеличилось на 16%», — привел данные глава Патриаршей комиссии.

По его словам, «интересы частных клиник, как сектора экономики, входят в противоречие с государственной демографической политикой, и частный сектор разрешает это противоречие в свою пользу». «Частные клиники сознательно делают ставку на аборт как главный источник дохода. Преобладание абортариев над учреждениями родовспоможения — прямое нарушение конституционного права женщин на материнство», — резюмировал священник.

