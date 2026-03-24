18 марта 2026 года парламент Шотландии отклонил законопроект о легализации эвтаназии для смертельно-больных дееспособных взрослых граждан. Скандальный законопроект был разработан и представлен членом парламента от партии «Либеральные демократы» Лиамом Макартуром, сообщает Православие.Ru.

Голосование состоялось после нескольких лет напряженных дебатов и внесения ряда поправок в законопроект. 69 депутатов проголосовали против данной инициативы, 57 её поддержали, а 1 воздержался.

Представители христианских организаций Шотландии, молившиеся о том, чтобы «самоубийство при врачебном содействии» не было узаконено на шотландской земле, приветствовали результаты голосования и призвали законодателей впредь не возвращаться к данной теме, а вместо этого уделить больше внимания развитию паллиативного лечения в Шотландии.

«Благодарим Бога за то, что парламентарии поняли, что они просто не смогут принять этот ужасный законопроект. Теперь избиратели могут аплодировать! Многие медицинские колледжи и организации инвалидов били тревогу по поводу рисков для уязвимых слоев населения в случае узаконивания этой процедуры. Думаю, что урок, как для шотландского парламента, так и для Вестминстера (парламент Великобритании), заключается в том, что не существует такого понятия, как „безопасный“ закон об ассистированном самоубийстве. Вместо того, чтобы навязывать больным смерть, пусть депутаты, которые проиграли голосование, направят свои усилия на то, чтобы обеспечить более качественную паллиативную помощь», — сказал заместитель директора благотворительной организации «Христианский институт» Саймон Калверт.

В свою очередь, модератор Свободной церкви Шотландии (консервативная кальвинистская деноминация) Аласдер Маклеод также заявил, что испытывает облегчение от того, что законопроект был отклонен.

Руководитель шотландского отделения британской христианской политической группы CARE (Christian Action, Research and Education) доктор Стюарт Вейр считает, что одобрение этого законопроекта было бы «неисправимой ошибкой». По его словам, результат голосования стал «настоящей победой уязвимых членов общества», а все политические партии Шотландии теперь должны включить четкие планы по оказанию паллиативной помощи в свои манифесты на следующих выборах.

Президент Конференции католических епископов Шотландии Епископ Джон Кинан констатировал, что члены парламента избрали «правильный и ответственный курс» и теперь должны сосредоточиться на обеспечении того, чтобы паллиативная помощь «надлежащим образом финансировалась и была доступна для всех, кто в ней нуждается».

Ранее Королевский колледж психиатров Шотландии и Королевское фармацевтическое общество Шотландии выступили против законопроекта Макартура, хотя изначально занимали нейтральную позицию.

Русская линия