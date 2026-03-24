В этот день в 1908 г. был утверждён Устав Русского Народного Союза им. Михаила Архангела. Союз ставил своей целью «развитие среди православных и старого обряда Русских людей ревностной, деятельной любви к своей вере своему Царю-Самодержцу и своему Народу для дружной совместной работы всех без различия состояний и сословий на пользу России единой, неделимой и мощной».

Относительно членства Устав предусматривал следующие нормы:

«Членами Союза могут быть только природные русские люди обоего пола, всех сословий и состояний, преданные целям Союза, давшие при вступлении обещание не вступать в общение с какими-либо тайными сообществами, а также с какими-либо организациями, преследующими цели, несогласные с задачами Союза, и, вообще, давшие обещание подчиняться дисциплине Союза.

Все лица не коренного русского происхождения и инородцы, за исключением немецкого населения Империи, оставшегося верным Престолу и Русской Государственности в дни пережитых смут «освободительного движения», после баллотировки всякого заявления членами подлежащей Палаты, могут быть приняты в члены Союза не иначе, как по единогласному постановлению Соединенного Собрания членов Палаты и членов-учредителей, в составе Председателя не менее шести членов Палаты и не менее трети числа членов, требуемого согласно ст. 45 для действительности общего собрания.

Все должности в Союзе как по выбору, так и по найму могут занимать только лица православные или старообрядцы.

Последователи иудейского исповедания и вообще евреи никогда не могут быть допущены в члены Союза".

Члены Союза делились на членов-учредителей, действительных членов и почетных членов (это — лица, зарекомендовавшие себя особо полезною деятельностью на благо Родины и на осуществление задач Союза, а также внесшие пожертвование не менее тысячи рублей).

Всеми делами Союза управляла Главная Палата, которая состояла из председателя и четырнадцати членов; делами местных отделов ведали местные Палаты, которые состояли из председателя и шести членов. Общее Собрание членов Союза выбирает в помощь членам Палаты из Союза 6 кандидатов в члены Палаты в провинции и четырнадцать — в столицах.

Первый состав Главной Палаты был следующим: товарищ председателя (председателя не было) В.М.Пуришкевич, управляющий канцелярией В.В.Казаринов, казначей Союза И.И.Баранов; члены Палаты: сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов, граф А.А.Буксгевден, В.В.Кузьмин, Д.О.Оборин, А.В.Ососов, В.М.Скворцов, Н.С.Соломко.

