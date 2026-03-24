Протоиерей Николай Балашов: Бывший митрополит Киевский Филарет был справедливо отлучен от Церкви, а потому церковная молитва об его упокоении невозможна

Церковная молитва православных христиан об умершем главе раскольников лже-патриархе Филарете Денисенко невозможна по причине того, что он был отлучён от Церкви. Так прокомментировал сообщения о смерти Денисенко советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

Денисенко умер в возрасте 97 лет в пятницу.

«По-человечески мне очень жаль Михаила Антоновича Денисенко. Но церковная молитва о нём ни в какой форме, увы, невозможна, ибо бывший митрополит Киевский был справедливо отлучен от Церкви за свои раскольнические деяния, нанесшие огромный вред единству Православной Церкви и народу Украины. Пока он был жив, жива была и надежда, что он может покаяться и в Церковь вернуться. Готовность к этому со стороны Русской православной церкви была всегда», — сказал агентству советник патриарха.

Отец Николай напомнил, что когда в 2017 году, через 20 лет после отлучения, Денисенко обратился к Архиерейскому Собору в Москве с письмом, в котором содержались некоторые признаки покаяния, Собор заслушал это обращение и воспринял его как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью. Архиерейский Собор также постановил создать особую комиссию для дальнейшего диалога.

«Однако уже на следующий день бывший митрополит дал в Киеве пресс-конференцию, на которой фактически отозвал своё письмо и опроверг всё, о чём в нём говорилось. Действовал он в этом случае под влиянием светских политиков или же людей из своего ближайшего окружения — сказать не могу, но в подлинности письма, хранящегося поныне в архивах Московского Патриархата, нисколько не сомневаюсь», — сказал протоиерей Николай Балашов.

Спустя год после истории с отозванным покаянием Константинопольский Патриарх Варфоломей, ранее неоднократно письменно и устно признававший правомерность анафемы Филарету, «восстановил» его в сане, напомнил советник Патриарха.

«Думаю, этим фальшивым и непризнанным в православном мире деянием обитатели Фанара лишили старца последнего шанса уйти из жизни в мире с Богом и Церковью. Как же ему теперь покаяться, ведь будто бы высший авторитет православного мира, первый из Первоиерархов, провозгласил анафему отменённой и больше не действующей. Правда, все остальные неканонические деяния Константинопольского престола — создание „Святейшей церкви Украины“ и выписанный на Фанаре „томос об автокефалии“ — Денисенко впоследствии перестал признавать и от них отрёкся, воссоздав свой „Киевский патриархат“, но за „недействительность анафемы“ держался крепко», — отметил протоиерей Николай Балашов.

«С тем и отправился на суд Божий, о чём остаётся нам лишь горестно вздохнуть. Был ведь когда-то христианином, был видным и талантливым иерархом», — заключил священник.

Русская линия