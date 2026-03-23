В Тбилиси ясно дали понять, что продолжают считать УПЦ единственной канонической структурой на Украине…

23 марта 2026 года в ходе официального визита в Тбилиси делегация Украинской Православной Церкви была принята Местоблюстителем Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским Шио и членами Священного Синода Грузинского Патриархата, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Официальный визит в Грузию делегации Украинской Православной Церкви проходит по приглашению Синода Грузинской Православной Церкви. Целью визита было участие в заупокойных богослужениях и похоронах Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии ІІ, состоявшихся 22 марта.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и вся Украины Онуфрия в состав делегации Украинской Православной Церкви вошли митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, секретарь Отдела внешних церковных связей протоиерей Василий Приц и диакон Максим Савчук.

Во время встречи с членами Священного Синода Грузинской Церкви митрополит Сергий передал слова соболезнования Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в связи с упокоением Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии ІІ. Также владыка отметил значительную роль почившего Грузинского Первосвятителя в возрождении и развитии Православия в современном мире.

Иерархи обсудили братские отношения между Грузинской и Украинской Православными Церквами и выразили надежду, что Господь будет посылать Свои благословения двум православным народам.

В этот же день митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий совершил заупокойную литию на могиле Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии ІІ в соборе Сиони.

Русская линия