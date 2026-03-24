Бывший депутат Верховной Рады Украины, ктитор и протодиакон Украинской Православной Церкви отец Вадим Новинский рассказал испанскому изданию HerQles, как принимался закон о фактическом запрете Церкви на Украине и кто приложил руку к этому злодеянию, передаёт СПЖ.

По словам священнослужителя, за гонения на УПЦ несут личную ответственность глава Украины Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак.

«Зеленский обещал перед выборами — опять же это было одно из его обещаний, которое он не выполнил, — что он не будет вторгаться в церковную жизнь и все конфессии для него будут равны. По крайней мере, он сделает так, чтобы государство не вмешивалось, как при Порошенко, в жизнь Церкви», — напомнил о. Вадим.

Но на деле произошло прямо противоположное: всю «неправедную, несправедливую работу по борьбе с Церковью» возглавили лично Зеленский и глава его Офиса Ермак.

Протодиакон также провел параллель между Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. «Порошенко начал этот процесс давления на Украинскую Православную Церковь, а Зеленский этот процесс продолжил. И Зеленский является худшей копией Петра Порошенко в этом вопросе», — отметил бывший депутат.

Причём, по мнению отца Вадима, делается всё это осознанно и целенаправленно, а за словами о «духовной независимости Украины» стоит совсем другая цель. «На самом деле они борются за „духовную независимость“ Украины от Христа, чтобы мы были свободны во грехе, но без Христа», — указал священнослужитель.

Что же касается закона о запрете УПЦ, то депутаты Верховной Рады приняли его под серьёзным давлением Зеленского и Ермака. «Что, думаете, хотели за это голосовать? Нет. Но подвергались угрозам со стороны непосредственно Ермака, со стороны силовиков. Если не проголосуете — будет то-то, а если проголосуете — будет поблажка. Вот таким вот кнутом и пряником управлялось всё», — заявил о. Вадим.

По его словам, при Ермаке в стране была выстроена «вертикаль страха», при которой любая критика власти или проявление инакомыслия немедленно влекло за собой уголовное преследование или введение санкций. Таким образом через Верховную Раду проводились все необходимые власти законопроекты, включая закон о запрете УПЦ.

«Правительство было полностью подконтрольно. Полностью они управляли всем, чем хотели, и назначали людей, проводили через парламент этих назначенцев. Всё то, что при обычной жизни, может быть, не прошло бы так гладко и спокойно», — подчеркнул священнослужитель.

По его словам, принятие закона по запрету УПЦ стало апогеем беззакония нынешней власти. Но Церковь не намерена с этим мириться, и сейчас этот закон рассматривается в судах.

«Мы надеемся, что всё-таки судьи будут иметь какую-то совесть внутри себя. Не то что страх Божий, а совесть будут иметь, чтобы не принять неправомерного решения по запрету Церкви. Её запретить нельзя. С Церковью бороться невозможно. Если будет запрет официальный — будем молиться, как-то найдём способ, как служить Богу и людям», — сказал протодиакон.

