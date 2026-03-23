В Харькове сотрудники ТЦК похитили насельников Покровского монастыря иеромонаха Даниила и послушника Вадима, а в Тернополе — иерея Игоря Ковалюка…

Представители территориального центра комплектования в Харькове похитили иеромонаха и послушника Покровского мужского монастыря Украинской Православной Церкви. Инцидент вызвал широкий резонанс среди верующих, которые призывают к молитвенной поддержке задержанных, сообщает портал Raskolam.net.

Задержанными оказались иеромонах Даниил и послушник Вадим. По информации от верующих, священнослужителя и насельника обители увезли представители военкомата, что очевидцы расценивают как незаконные действия.

Тем временем, в Тернопольской области представители ТЦК задержали преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма иерея Игоря Ковалюка.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом «Перший Козацький», иерей был задержан по пути в село Волица, где он должен был совершить заупокойное богослужение. На данный момент сообщается, что задержанный находится в расположении Тернопольского ТЦК. Верующие и представители семинарии выражают глубокую обеспокоенность и призывают к молитвенной поддержке священника.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК также задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии архимандрита Рафаила (Мосунова).

