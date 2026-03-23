Сводка новостей от 23 марта 2026

Архиепископ Бельцкий Маркелл: Майя Санду дважды нас предупреждала, что на нас на всех «есть много информации»
Молдавский архиерей рассказал, что глава Молдавии дважды пыталась запугивать членов Синода Православной Церкви Молдовы…

Архиепископ Бельцкий МаркеллАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл рассказал подробности участия главы Молдавии Майи Санду в заседаниях Синода Православной Церкви Молдовы, что подавалось властями, как желание вести конструктивный диалог с молдавским духовенством. Однако, на деле оказалось, глава Молдавии просто пыталась запугать архиереев, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

«С Православной Церковью Молдовы никакого диалога не ведётся. Я полагаю, что это не наш уровень. Этот диалог должны вести между собой власти и Патриарх. Православная Церковь Молдовы категорически игнорируется нашими властями. Наш Митрополит никогда не был приглашен для каких-то бесед у высшего руководства страны. Правда, в последние где-то полгода госпожа президент проявила, так сказать, интерес», — отметил владыка Маркелл.

«Не знаю, какую цель она преследовала, но объявленные цели, объявленные, что ли, направления, при наших встречах, двух встречах, не прослеживаются. И были первый раз предупреждены, и второй раз были предупреждены, что на нас, на всех есть много информации», — сообщил архипастырь.

В заключение архиепископ Маркелл отметил, что хочет «заявить ей и всем, и всему миру, и себе в первую очередь перед Богом»: «мы ничем, кроме проповеди Слова Божьего, не занимаемся».

