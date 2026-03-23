Архиепископ Бельцкий Маркелл: Майя Санду дважды нас предупреждала, что на нас на всех «есть много информации»

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл рассказал подробности участия главы Молдавии Майи Санду в заседаниях Синода Православной Церкви Молдовы, что подавалось властями, как желание вести конструктивный диалог с молдавским духовенством. Однако, на деле оказалось, глава Молдавии просто пыталась запугать архиереев, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

«С Православной Церковью Молдовы никакого диалога не ведётся. Я полагаю, что это не наш уровень. Этот диалог должны вести между собой власти и Патриарх. Православная Церковь Молдовы категорически игнорируется нашими властями. Наш Митрополит никогда не был приглашен для каких-то бесед у высшего руководства страны. Правда, в последние где-то полгода госпожа президент проявила, так сказать, интерес», — отметил владыка Маркелл.

«Не знаю, какую цель она преследовала, но объявленные цели, объявленные, что ли, направления, при наших встречах, двух встречах, не прослеживаются. И были первый раз предупреждены, и второй раз были предупреждены, что на нас, на всех есть много информации», — сообщил архипастырь.

В заключение архиепископ Маркелл отметил, что хочет «заявить ей и всем, и всему миру, и себе в первую очередь перед Богом»: «мы ничем, кроме проповеди Слова Божьего, не занимаемся».

