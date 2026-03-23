Не успели ещё похоронить тело покойного лже-патриарха Филарета Денисенко, как в так называемом «Киевском патриархате» заявили об избрании на его место нового лидера киевских раскольников — Никодима Кобзаря, сообщает ТАСС.

«Мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского. Поздравляем новоизбранного Никодима», — написал на своей странице в одной из соцсетей представитель «КП» Иоасаф Шибаев.

Он утверждает, что избрание свершилось «единственно правильным каноническим путем», а «чиновничья деятельность» и подзаконные акты, по его словам, не имеют отношения к внутренней жизни «церкви».

«Гражданский устав Киевского патриархата был чиновниками аннулирован, он юридически не существует, а канонически он никогда не существовал», — отметил раскольнический иерарх. По его словам, регистрация нового гражданского устава УПЦ КП станет одной из задач её нового главы.

Впрочем, есть большие сомнения, что «Киевский патриархат» переживёт смерть Денисенко. Ведь даже тело покойного лже-патриарха у представителей «КП» смогли перехватить сторонники Епифания Думенко из «ПЦУ».

21 марта представителями «ПЦУ» во Владимирском соборе Киева были устроены показные похороны. При этом на прощании с Денисенко были замечены глава украинского режима Владимир Зеленский, глава ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Всё это говорит о том, что «Киевский патриархат» будут силой заставлять перейти в «ПЦУ».

