Сводка новостей от 23 марта 2026

Церемония схождения Благодатного огня в этом году состоится, даже несмотря на ограничения
Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил, что в случае сохранения ограничений, проведёт церемонию вместе с членами Святогробского братства, как это было в 2020 году…

Схождение Благодатного огняИерусалимский Патриарх Феофил III в ходе встречи с духовенством заявил, что церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, состоится даже в случае продления военных ограничений в Старом городе Иерусалима, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Иерусалимском Патриархате.

«В ходе встречи с духовенством Блаженнейший Патриарх Святого города Иерусалима Феофил III сказал, что если ситуация сохранится в том же виде, как сейчас, то есть двери Храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то в Великую субботу церемония схождения Благодатного огня всё равно состоится», — сказал собеседник агентства.

«Опыт у Патриархата есть. На церемонии в 2020 году, когда была пандемия, Патриарх находился в храме и провел церемонию вместе с членами Святогробского братства», — добавил он.

По словам источника, после церемонии «отцы-святогробцы отвезут Благодатный огонь в специальных фонарях на пограничные пункты для передачи в другие страны».

В 2020 году церемония схождения Благодатного огня проходила без паломников из-за ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В 2021 году в Храм Гроба Господня были допущены в соответствии с санитарными предписаниями властей 2,5 тысячи паломников.

По состоянию на 22 марта Старый город Иерусалима фактически уже четвертую неделю остается закрытым для туристов и паломников, не работают магазины, кафе, рестораны и туристические центры, закрыты для посетителей Храм Гроба Господня, мечеть Аль-Акса и Стена плача.

