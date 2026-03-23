Сегодня мы вспоминаем выдающего русского мыслителя и государственного деятеля Константина Петровича Победоносцева. Он родился 21 мая 1827 г. в день Владимирской иконы Божией Матери — празднества установленного в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г., и в день памяти равноапостольного царя Константина и благоверного князя Константина, Муромского чудотворца в семье профессора Московского университета. Дед Победоносцева был священником. Образование он получил в элитном Императорском Училище правоведения, которое закончил в 1846 г., служил чиновником в московских департаментах Сената. Современники отзывались о молодом Победоносцеве как о человеке «тихого, скромного нрава, благочестивом, с разносторонним образованием и тонким умом». В 1860−65 гг. был профессором кафедры гражданского права в Московском университете. Выпустил курс «Гражданского права», выдержавший пять изданий, учебное пособие стало настольной книгой юристов того времени.

В 1865 г. Победоносцев был назначен воспитателем и преподавателем истории права к Наследнику престола Цесаревичу Николаю Александровичу (скончался в молодом возрасте) и его брату Великому Князю Александру Александровичу (будущий Император Александр III), a позже — к Цесаревичу Николаю Александровичу (будущий Император Николай II), оказал большое влияние на российскую политику в годы их царствований. С 1868 г. стал сенатором, с 1872 г. — членом Государственного Совета. После убийства Императора Александра II при обсуждении проекта преобразований, представленного М.Т.Лорис-Меликовым, выступил с острой критикой реформ 1860−70 гг. Победоносцев составил по поручению Государя Александра III черновик Манифеста 29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия», положившего конец политике уступок власти так называемому общественному мнению. Ранее в 1880 г. был назначен обер-прокурором Св. Синода, пребывал на этом посту 26 лет. За это время многое сделал для обустройства церковной жизни. Проводил политику преследования раскольников и сектантов. Главной заботой Победоносцева было активное насаждение церковной школы взамен земской, которая, по его справедливому убеждению, развращала юношество, отвращая его от веры.

Победоносцев был выдающимся полемистом, его речи, произнесенные в Сенате и Госсовете, неизменно производили сильное впечатление, поражали своей безукоризненной логикой и ясностью аргументации. Его трудоспособность удивляла современников, при своих многообразных заботах он находил время для занятий научной и публицистической деятельностью. Победоносцев был автором ряда книг и статей на разные темы. Главным его трудом, не утратившим значения до сих пор, стал «Московский сборник» (1896). В этой книге он подверг беспощадной критике основные устои западноевропейской культуры и государственного строя сравнительно с главными чертами национально-русских идеалов. Главными пороками западноевропейской культуры, по мнению Победоносцева, являются рационализм и вера в добрую природу человека. Он доказывал, что понятие закона неотделимо от понятия заповеди, нравственной правды закона, хранителем которой является власть, регулирующая его применение в конкретных случаях и не позволяющая гражданам запутаться в сетях массы частных постановлений права. Победоносцев убедительно критиковал материализм и позитивизм с позиций православного вероучения. Он последовательно отстаивал идеал монархического государственного устройства, метко назвав западную демократию «великой ложью нашего времени».

В начале XX в. влияние Победоносцева на политику правительства стало ослабевать. После принятого под давлением либералов и революционеров Манифеста 17 октября 1905 г. вышел в отставку. На момент отставки дослужился до чина действительного тайного советника и статс-секретаря.

Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля и дипломата генерал-адъютанта графа Петра Андреевича Шувалова, скончавшегося в 1889 году.

Он родился в Петербурге 15 июля 1827 г. в семье обер-гофмаршала и члена Государственного Совета. Получив образование в пажеском корпусе, Шувалов в 1845 г. начал военную службу в конной гвардии. В 1857−60 граф был петербургским обер-полицеймейстером, а затем, последовательно занимал должности в директора департамента общих дел МВД (1860−61), генерал-губернатора Прибалтийского края и командующего войсками округа (1864−66).

В 1866 г. ввиду усиления революционного движения, граф Шувалов, пользовавшийся репутацией «сильного человека», и принадлежавший по своим политическим убеждениям к консервативной группе сановников, был назначен шефом жандармов и главным начальником III-го Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. На этом посту Шувалов, будучи ближайшим советником Императора Александра II, проводил твердую охранительную линию, оказывая большое влияние на всю внутреннюю политику правительства, стараясь оказывать противодействие проводимым либеральным реформам. Влиянию Шувалова придавалось такое значение, что его часто именовали «вице-императором» и «Петром IV». В 1874 г. граф Шувалов был назначен послом в Лондон для урегулирования обострившихся англо-русских отношений в связи с разрешением балканского вопроса. После окончания Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Шувалов был вторым представителем России на Берлинском конгрессе. В 1879 г. граф был уволен от должности посла, назначен членом Государственного совета, после чего устранился от политической деятельности.

Скончался граф Шувалов в Петербурге на 62 году жизни.

