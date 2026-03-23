22 марта 2026 года в Тбилиси состоялось отпевание и погребение Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, скончавшегося 17 марта, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В день похорон в Троицком кафедральном соборе заупокойную Литургию по почившему Предстоятелю совершили местоблюститель Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио и иерархи этой Церкви.

Во время богослужения в алтаре храма молились члены делегации Русской Православной Церкви во главе с Патриаршим экзархом Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином, представители Поместных Православных Церквей, прибывшие проститься с усопшим.

По окончании Литургии при участии огромного числа молящихся состоялось отпевание Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии, которое возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей. Никаких провокаций с участием украинских раскольников, как это было на похоронах Болгарского Патриарха Неофита, глава Фанара не сей раз устраивать не стал.

По окончании отпевания процессия из духовенства и многих сотен тысяч верующих прошествовала с гробом почившего Предстоятеля в Сионский кафедральный собор, где состоялось погребение. Тело Патриарха Илии II было погребено слева от алтаря северной части собора между двумя святынями — Крестом святой Нины и Иверской иконой Божией Матери.

Затем был дан официальный приём, на котором митрополит Минский и Заславский Вениамин огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В мероприятиях, связанных с отпеванием и погребением Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии, помимо епископата Грузинской Православной Церкви, приняли участие Патриархи Константинопольский Варфоломей и Болгарский Даниил, Архиепископ Албанский Иоанн, Митрополиты Чешских земель и Словакии Ростислав и Американский и Канадский Тихон, а также делегации Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской и Элладской Православных Церквей.

В числе присутствовавших были руководители Грузии Президент М. Кавелашвили, премьер-министр И. Кобахидзе и председатель парламента Ш. Папуашвили, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Грузии Н.М. Рогащук, другие официальные лица, представители Римско-Католической и других инославных Церквей, глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, дипломаты, многочисленные общественные и культурные деятели.

