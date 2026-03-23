Русская линия
Сводка новостей от 23 марта 2026

В Тбилиси простились с почившим Грузинским Патриархом Илией
Никаких провокаций с участием украинских раскольников возглавивший отпевание Константинопольский Патриарх Варфоломей устраивать не стал…

В Тбилиси простились с почившим Грузинским Патриархом Илией22 марта 2026 года в Тбилиси состоялось отпевание и погребение Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, скончавшегося 17 марта, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В день похорон в Троицком кафедральном соборе заупокойную Литургию по почившему Предстоятелю совершили местоблюститель Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио и иерархи этой Церкви.

Во время богослужения в алтаре храма молились члены делегации Русской Православной Церкви во главе с Патриаршим экзархом Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином, представители Поместных Православных Церквей, прибывшие проститься с усопшим.

По окончании Литургии при участии огромного числа молящихся состоялось отпевание Святейшего В Тбилиси простились с почившим Грузинским Патриархом Илиейи Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии, которое возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей. Никаких провокаций с участием украинских раскольников, как это было на похоронах Болгарского Патриарха Неофита, глава Фанара не сей раз устраивать не стал.

По окончании отпевания процессия из духовенства и многих сотен тысяч верующих прошествовала с гробом почившего Предстоятеля в Сионский кафедральный собор, где состоялось погребение. Тело Патриарха Илии II было погребено слева от алтаря северной части собора между двумя святынями — Крестом святой Нины и Иверской иконой Божией Матери.

Затем был дан официальный приём, на котором митрополит Минский и Заславский Вениамин огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В мероприятиях, связанных с отпеванием и погребением Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии, помимо епископата Грузинской Православной Церкви, приняли участие Патриархи Константинопольский Варфоломей и Болгарский Даниил, Архиепископ В Тбилиси простились с почившим Грузинским Патриархом ИлиейАлбанский Иоанн, Митрополиты Чешских земель и Словакии Ростислав и Американский и Канадский Тихон, а также делегации Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской и Элладской Православных Церквей.

В числе присутствовавших были руководители Грузии Президент М. Кавелашвили, премьер-министр И. Кобахидзе и председатель парламента Ш. Папуашвили, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Грузии Н.М. Рогащук, другие официальные лица, представители Римско-Католической и других инославных Церквей, глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, дипломаты, многочисленные общественные и культурные деятели.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Церемония схождения Благодатного огня в этом году состоится, даже несмотря на ограничения
Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил, что в случае сохранения ограничений, проведёт церемонию вместе с членами Святогробского братства, как это было в 2020 году...

Архиепископ Бельцкий Маркелл: Майя Санду дважды нас предупреждала, что на нас на всех «есть много информации»
Молдавский архиерей рассказал, что глава Молдавии дважды пыталась запугивать членов Синода Православной Церкви Молдовы...

Место Денисенко занял Кобзарь
В т.н. «Киевском патриархате» избрали нового главу своей раскольнической структуры...

На Украине продолжаются похищения священнослужителей Украинской Православной Церкви
В Харькове сотрудники ТЦК похитили насельников Покровского монастыря иеромонаха Даниила и послушника Вадима, а в Тернополе — иерея Игоря Ковалюка...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем крупных государственных деятелей К.П.Победоносцева и графа П.А.Шувалова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика