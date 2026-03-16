Насчитывающее десятки миллионов членов движение консервативных англикан Gafcon (Global Anglican Future Conference) провозгласило себя «истинным Глобальным англиканским сообществом», и фактически вышло из-под духовного руководства архиепископа Кентерберийского, сообщает Православие.Ru со ссылкой на газету Christian Today.

В заявлении, опубликованном по окончании недельной встречи в столице Нигерии городе Абуджа, председатель Gafcon и примас Англиканской церкви Руанды архиепископ Лоран Мбанда заявил, что последние архиепископы Кентерберийские «не смогли защитить веру» и что «моральный и духовный авторитет кафедры святителя Августина Кентерберийского» был «серьезно подорван» их движением в сторону полного признания «однополых браков» и легализации «благословения» содомитов.

Он также сказал, что возглавляемое Кентербери Англиканское сообщество «не смогло сохранить подлинное единство», продолжая пропагандировать «лжеучение», и поэтому «принципиальное прекращение общения» было необходимо.

Глобальное англиканское сообщество, по сути, было учреждено ещё в октябре 2025 года в отвёт на отход Кентербери от исторического англиканского учения, и лидеры Gafcon использовали встречу в Абудже для дальнейшего обсуждения его структуры.

Было объявлено, что Глобальное англиканское сообщество возглавит соборный орган — то есть Совет, вместо единого примаса, который бы воспринимался как соперник архиепископа Кентерберийского. Архиепископ Л. Мбанда был избран председателем Совета, архиепископ Мигель Учоа (примас Англиканской церкви в Бразилии) — заместителем председателя, а епископ Пол Донисон (США) — генеральным секретарем.

«Механизмы Кентербери поставили под угрозу авторитет Священного Писания, нормализовав герменевтический плюрализм (философская концепция, допускающая существование множества равноправных интерпретаций текста), устроив культурную капитуляцию и представив отрицание авторитета и ясности Священного Писания как „положительное несогласие“, а не то, чем оно является на самом деле — лжеучением», — добавил архиепископ Мбанда.

Он подчеркнул, что создание Глобального англиканского сообщества следует рассматривать не как отход от Англиканского сообщества, а как перестройку изнутри. «Глобальное англиканское сообщество не является ни раскольническим, ни альтернативным сообществом», — продолжил он.

«В Иерусалимском заявлении 2008 года (основополагающий документ Gafcon) ясно говорится, что „мы дорожим нашим англиканским наследием и сообществом и не намерены от него отказываться“. Произошло лишь смещение руководства сообществом всех англикан — из Кентербери в Gafcon. Мы возвращаем Англиканское сообщество к его истокам. Так что, Глобальное англиканское сообщество — это не новая организация, а историческое Англиканское сообщество, перестроенное изнутри», — пояснил иерарх.

