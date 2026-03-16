В Неделю Крестопоклонную и праздник Державной иконы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя, куда была принесена великая святыня…

15 марта 2026 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, день празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения из алтаря на амвон была вынесена чудотворная икона Божией Матери «Державная», ранее находившаяся на реставрации и о мнимом уничтожении которой реставраторами сообщалось в некоторых околоцерковных СМИ.

Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом, посвященным этому образу. Затем икона была перенесена на середину храм и установлена на аналое, перед чудотворным образом было совершено славление.

В числе сослужащих Предстоятелю были представители Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Ремезианский Стефан (Сербская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке).

На сугубой ектении за Божественной Литургией были вознесены особые прошения по случаю 50-летия со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла, митрополит Ювеналий (Поярков) прочитал молитву. Затем Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.

По окончании богослужения было провозглашено многолетие Предстоятелю Русской Церкви.

Затем митрополит Воскресенский Григорий зачитал приветственный адрес от членов Священного Синода по случаю 50-летия архиерейской хиротонии Святейшего Владыки. В дар Его Святейшеству митрополит Григорий преподнес старинный образ пророка Божия Илии.

Далее полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев огласил поздравление Его Святейшеству Президента России В. Путина.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В завершение Святейший Владыка, напутствуя верующих, вновь сказал о смысле явления в 1917 году Державной иконы Божией Матери:

«Эта великая святыня, с которой связаны были надежды нашего народа в самое страшное революционное время. Когда Царь был лишен своих полномочий и стал пустым трон, в это время и является Державная икона Божией Матери, которая как бы восходит на трон Государей Всероссийских, свидетельствуя, что трон не пустой, просто светская власть, которая оказалась низвергнутой, сегодня восполняется духовной властью и силой, и в первую очередь — силой, исходящей от Покрова Пресвятой Богородицы.

Важно, чтобы мы, проникаясь этими мыслями, сознавали и ту большую ответственность, которая сегодня лежит на Русской Православной Церкви — не только за состояние храмов, совершение богослужений, но, не побоюсь сказать, — за судьбу, за будущее нашего народа. И если будем совершать наше служение с сознанием этого масштаба нашей деятельности, то, может быть, нынешнему поколению духовенства и верующих людей удастся действительно, если, сохрани Бог, изменится как‑то жизнь в стране, противостоять тем угрозам, которым в прошлом, к сожалению, Церковь и православный народ не сумели противостоять.

Поэтому, прикладываясь к Державной Божией Матери, молитесь о стране нашей, о Президенте нашем православном, о властях, о воинстве, о Церкви нашей, о духовенстве, и каждый о своем. Царица Небесная слышит наши молитвы и отвечает на них. С праздником всех вас поздравляю!"

По окончании богослужения Святейшего Владыку поздравили с 50-летием архиерейской хиротонии члены президиума Всемирного русского народного собора и участники движения «Патриаршие добровольцы».

