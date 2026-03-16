15 марта 2026 года, по окончании Божественной литургии, в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял поздравления по случаю 50-летия со дня архиерейской хиротонии от государственных и общественных деятелей, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятеля Русской Православной Церкви поздравили: заместительница председателя Государственной Думы А.Ю. Кузнецова; руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин; Героиня России летчица-космонавт Е.О. Серова; первый заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин; председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; первый вице-президент — финансовый директор, член Совета директоров ПАО «ГМК „Норильский никель“» С.Г. Малышев; первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» В.В. Михайлов; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; директор Департамента управления делами ПАО «ГМК „Норильский никель“» С.В. Хавронюк.

Также среди поздравивших Святейшего Владыку был коллектив программы «Слово пастыря» — директор программы О.Б. Галацкий, продюсер С.С. Кокотунова и оператор-постановщик П.Б. Конухов. Они передали Его Святейшеству, бессменному автору и ведущему программы «Слово пастыря», знак лауреата просветительской премии «Знание».

Днём ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин направил Егог Святейшеству поздравительный адрес:

«Ваше Святейшество!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием начала Вашего епископского служения.

Неустанный подвижнический труд на благо Русской Православной Церкви, Отечества и народа снискал Вам самое глубокое признание. Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.

Особо отмечу Ваши усилия, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, воспитание подрастающего поколения, укрепление высоких нравственных, патриотических идеалов и семейных ценностей, сбережение уникального исторического, культурного наследия, которым по праву гордится Россия.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья и всего наилучшего".

Русская линия