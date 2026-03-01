2 / 15 марта 1917 г. в 3 часа дня, обманутый и преданный своим окружением, Царь-Мученик Николай II Александрович подписал отречение от Престола в пользу брата, Великого князя Михаила Александровича. Однако решение Государя об отречении в пользу брата вызвало замешательство в стане временщиков. Великий князь находился в Петрограде под жестким контролем.

На следующий день — 3 / 16 марта думские заговорщики «уговорили», а по сути дела, заставили отречься от Престола и Великого князя Михаила. Для этого на него было оказано давление практически всем составом Временного комитета Государственной Думы. «Я был поражен тем, что мои противники, вместо принципиальных соображений перешли к запугиванию Великого князя», — писал об этом моменте присутствовавший при отречении В.В.Шульгин. Неопытный в вопросах большой политики, Великий князь поддался нажиму. Черновик акта об отречении Великого князя Михаила Александровича был составлен либералами-масонами Н.В.Некрасовым и В.Д.Набоковым. Причем, это был не просто акт об отречении — это бы хитро составленный документ, согласно которому Великий князь «временно отказывался» от восприятия верховной власти, тем самым парализовав на неопределенный срок всякую возможность не только реставрации монархии, но и предъявления другим лицом права на Престол (ведь откажись он от престола лично, согласно Законам Российской Империи право престолонаследования автоматически переходило бы к следующему по старшинству представителю династии).

Через полчаса, по свидетельствам современника, по всему Петрограду клеили плакаты: «Николай отрекся в пользу Михаила. Михаил отрекся в пользу народа» (Михаил Александрович, согласно подписанному им документу, соглашался воспринять Верховную власть лишь в случае, если такова будет выраженная учредительным собранием воля народа).

Подписанием этого документа завершилась история более чем 300-летнего царствования во славу России Дома Романовых. Династия, начавшаяся в 1613 году с Государя Михаила Федоровича, заканчивала царствовать с отказом воспринять престол Великого князя Михаила Александровича.

Напомним, что вчера мы вспоминали печальный день великого предательства. 2/15 марта путем революционного вымогательства заговорщики вынудили отречься от Престола Святого Царя-Мученика Николая II. Однако, Господь не без милости. Именно в этот день русскому народу была явлена Державная икона Божией Матери.

Сама Пресвятая Богородица явилась в двух сновидениях крестьянке Евдокии Андриановой и указала место, где искать ее икону. Придя по этому указанию в церковь села Коломенского, Евдокия рассказала обо всем настоятелю, и после долгих поисков в церковном подвале среди всякой рухляди была найдена старая черная икона. Когда ее промыли, всем присутствовавшим в храме открылось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красном царском одеянии, с короной на голове и знаками царского достоинства — скипетром и державой — в руках. Евдокия признала в этой иконе Виденную ею во сне. Священник сейчас же отслужил молебен. По всей России быстро распространилась весть о том, что Сама Царица Небесная взяла на Себя Верховную власть над народом, отвергшем своего Царя и вставшем на погибельный путь богоборчества.

