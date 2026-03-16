Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2026

Польская Православная Церковь вновь призвала созвать Всеправославный Собор по Украине
Разрешить сложившийся в мировом Православии кризис Константинопольский Патриархат в одиночку не в состоянии, указали польские архиереи…

Архиерейский Собор Польской Православной ЦерквиПольская Православная Церковь в очередной раз подтвердила свою позицию об отказе в признании украинских раскольников и призвала созвать по «украинскому вопросу» Всеправославный Собор, который сможет разрешить сложившийся кризис в мировом Православии, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт Польской Православной Церкви.

Согласно коммюнике Архиерейского Собора ППЦ, который состоялся 10 марта 2026 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, польское священноначалие рассмотрело текущую ситуацию в православном мире в свете документов, полученных от нескольких Поместных Православных Церквей, таких как Константинопольская, Александрийская, Румынская, Элладская, Украинская и Литовская.

Польские архипастыри подчеркнули, что вопросы, которые возникли после создания «ПЦУ», не могут решаться только Константинопольским Патриархатом, а должны быть рассмотрены всей Православной Церковью. Священный Архиерейский Собор в очередной раз указал, что «ситуацию следует решить на Всеправославном Соборе Поместных Церквей».

