13 марта 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на одной из пресс-конференций открыто заявил, что Израиль должен продолжать борьбу со своими врагами и сохранять стойкость даже в условиях длительных конфликтов, надеясь на скорый приход мессии. Видео его выступления опубликовал YouTube-канал Al Jazeera, передаёт СПЖ.

По словам Нетаньяху, израильский народ надеется «достичь царства и дождаться прихода мессии», однако это не произойдёт «в следующий четверг», поэтому государству предстоит выдерживать войны и угрозы ради собственного существования.

Выступление прозвучало на фоне нападения Израиля и США на Иран и операции «Рев льва», о которой премьер говорил как о части борьбы с «осью зла». Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен и дальше наносить удары по противникам, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана и обеспечить безопасность страны.

По словам главы правительства, нынешняя война должна изменить баланс сил на Ближнем Востоке и укрепить позиции Израиля, который, как он утверждает, уже стал «сильнее, чем когда-либо». Усиление же Израиля и ослабление исламских государств вокруг еврейского государства будет способствовать уничтожению мечети Аль-Акса на Храмовой горе и восстановлению иудейского храма Соломона, о чём уже открыто говорят раввины даже на Украине.

Таким образом, публичное признание Нетаньяху пришествии в мир некоего мессии (с православной точки зрения, лже-мессии и антихриста), лишний раз указывает на религиозных характер нынешней войны США и Израиля против Ирана.

Русская линия