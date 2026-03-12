В Доме Правительства РФ прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2029 году…

12 марта 2026 года в Доме Правительства России прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2029 году 300-летия со дня рождения Императрицы Екатерины Великой. Заседание провели заместительница председателя правительства Татьяна Голикова и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщает официальный сайт Российского исторического общества.

«Правление Екатерины II оказало большое влияние на укрепление российской государственности, развитие культуры и искусства, позиционирование Российской империи на международной арене. Она вошла в историю как смелый реформатор, стала олицетворением масштабных преобразований, силы нашей Отчизны. 300-летний юбилей Екатерины даёт уникальную возможность не только отдать дань уважения её вкладу в развитие России, но и привить интерес к изучению исторического и культурного наследия Екатерининской эпохи, подчеркнуть преемственность традиций», — сказала Татьяна Голикова.

Проект плана юбилейных мероприятий включает свыше 98 крупных событий, среди которых международные, общероссийские и региональные конференции, круглые столы, форумы, выставки на темы, связанные с личностью Екатерины II, её деятельностью и эпохой, издание посвящённых ей научных трудов, а также реставрационные работы.

«„Золотому веку“ Екатерины Великой принадлежит особое место в отечественной истории. Ни одно царствование, за исключением, пожалуй, петровского, не оставило такого глубокого следа в воспоминаниях современников и размышлениях потомков, — отметил Сергей Нарышкин. — На текущий момент в плане мероприятий нашего организационного комитета насчитывается уже довольно значительное количество предложений от членов РИО: университетов, научных организаций, музеев, архивов и библиотек. Среди этих предложений есть выставки, конференции, публикации. Важными вехами для отечественной исторической науки может стать издание многотомных трудов „Полководцы эпохи Екатерины Великой“ и „Реформы эпохи Екатерины II“. В свою очередь, кульминацией юбилейного года видится масштабный Екатерининский форум, который позволит осмыслить многогранное наследие императрицы во всей его полноте».

Как напомнил глава Российского исторического общества, именно екатерининскими рескриптами открывается изданный в 1867 году первый том Сборников Русского исторического общества.

«Поскольку сама историческая наука тоже не стоит на месте, считаю важным воспользоваться её новыми возможностями для максимально эффективного изучения екатерининского документального наследия. В феврале мы подробно говорили о том, какие широкие перспективы для работы с историческими источниками открывает применение искусственного интеллекта. Рассчитываю, что оно позволит реализовать большой проект по оцифровке, распознаванию и анализу екатерининских текстов», — добавил Председатель РИО.

Проект плана разработан Минкультуры с учётом предложений Российского исторического общества, Минобрнауки, Минцифры, Минпросвещения, МИДа, Минобороны, Росархива, Росмолодёжи, ФАДН, РАН, Банка России, а также регионов страны — Краснодарского и Ставропольского краёв, Владимирской, Московской, Свердловской, Самарской и Тульской областей, республик Бурятия и Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Банком России прорабатывается вопрос о выпуске памятной монеты к юбилею. Кроме того, Минцифры и акционерным обществом «Марка» будут организованы выпуск и гашение государственного знака почтовой оплаты.

«В рамках празднования 300-летия со дня рождения Екатерины II будут реализованы разнообразные инициативы, в числе которых международные форумы, конкурсы, циклы лекций, научно-просветительские программы, театрализованные представления, концерты, спектакли, музейные выставки, конференции, круглые столы, экскурсии, балы, оцифровка и публикация архивных документов, связанных с деятельностью императрицы, а также издание книг и научных трудов», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

По линии Минкультуры запланировано проведение юбилейных мероприятий в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном музее-заповеднике «Петергоф», Государственном историческом музее, Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, Всероссийском музее А.С. Пушкина, Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке, Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеке России, Российской государственной библиотеке искусств, Российской государственной библиотеке для слепых, Российской государственной библиотеке для молодёжи, Российской государственной детской библиотеке, а также в образовательных организациях отрасли культуры.

Госфильмофондом России в течение 2029 года запланирована реставрация фильмов «Воцарение дома Романовых», «Трёхсотлетие царствования дома Романовых» (1613−1913), «Адмирал Ушаков», а также их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске.

С докладами также выступили заместитель министра науки и высшего образования, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН, член Президиума РИО Николай Макаров, статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального архивного агентства, член Совета РИО Андрей Юрасов, генеральный директор Государственного исторического музея, член Президиума РИО Алексей Левыкин, исполняющий обязанности директора Института российской истории Российской академии наук Денис Гергилёв, генеральный директор Российской национальной библиотеки, член Совета РИО Денис Цыпкин и другие.

Русская линия