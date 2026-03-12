12 марта 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое в текущем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят ряд важных кадровых и административных решений, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода имели суждение о деятельности Синодального отдела по делам молодежи и Отдела внешних церковных связей.

По итогам обсуждения Синод постановил освободить викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Истринского Серафима от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи. Исполняющим обязанности председателя указанного Синодального отдела был назначен преподаватель Московской духовной академии иеромонах Филарет (Зубов). Епископа Истринского Серафима Синод назначил первым заместителем председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви. Что же касается Отдела внешних церковных связей, то по итогам обмена мнениями члены Синода освободили архимандрита Филарета (Булекова) от должности заместителя председателя ОВЦС.

Кроме того, члены Священного Синода имели суждение о положении дел в Патриаршем экзархате Западной Европы. В итоге Синод постановил освободить митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления Корсунской епархией, должности Патриаршего экзарха Западной Европы, временного управления Испанско-Португальской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии.

Преосвященным Корсунским, Патриаршим экзархом Западной Европы, Синод постановил быть митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку с сохранением за ним временного управления Будапештстко-Венгерской епархией, освобождением его от управления Рязанской епархией и выражением благодарности за понесенные многолетние труды по управлению Рязанской митрополией и Рязанской епархией.

Преосвященным Ступинским, викарием Корсунской епархии, Синод постановил быть отстранённому от прежних должностей митрополиту Нестору. Временное управление Испанско-Португальской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии поручено митрополиту Корсунскому Марку.

В связи с освобождением Рязанской кафедры члены Синода постановили митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму быть отныне Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, Синод постановил быть епископу Балаковскому и Николаевскому Варфоломею с освобождением его от управления Балаковской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Балаковским и Николаевским постановлено быть епископу Уссурийскому Иннокентию.

Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Синодального миссионерского отдела архиепископа Зеленоградского Саввы об утверждении руководящих документов для епархиальных миссионерских отделов. Были утверждены «Положение о епархиальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви (на территории России)» и «Указания к работе епархиальных миссионерских отделов Русской Православной Церкви (на территории России)».

Синод также постановил включить в месяцеслов имена двух святых Сербской Православной Церкви, открыть в Донской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Социальное служение Русской Православной Церкви», утвердил тему и сроки проведения XXXV Международных Рождественских чтений и приняли ряд других решений.

По окончании заседания члены Синода совершили заупокойную литию по приснопамятному митрополиту Лазарю (Швецу †17.01.2026).

Русская линия