На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 12 марта 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, было принято решение об учреждении русского православного прихода в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает Патриархия.Ru.

Члены Синода заслушали доклад, подготовленный председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. По информации, представленной главой ОВЦС, русскоязычные верующие, проживающие в Абу-Даби, обратились к священноначалию Русской Православной Церкви с просьбой учредить там православный приход.

В письме на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 января 2026 года Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X дал своё согласие на учреждение в Абу-Даби русского православного прихода в юрисдикции Антиохийского Патриархата и на строительство храма.

Учитывая согласие Патриарха Антиохийского, Священный Синод Русской Православной Церкви постановил учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Пастырское окормление новообразованного прихода решением Синода поручено архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже.

