Великий Князь Василий I Дмитриевич родился 30 декабря 1371 г. и был сыном Св. блгв. Великого Князя Дмитрия Ивановича Донского и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны.

В 1382 г. после разорения Москвы Князь Дмитрий Донской отправил сына Василия в Орду «тягаться с Михаилом Александровичем Тверским о великом княжении». Тохтамыш не дал Михаилу великого княжения, но задержал Василия у себя и требовал за него 8000 рублей выкупа. Только в 1385 году молодой князь сумел спастись бегством из плена. После смерти отца Василий получил по завещанию лучшие и сильнейшие города: Владимир, Коломну, Кострому и Переяславль. Уже в самом начале своего княжения он показал, что останется верен политике отца и деда и с успехом продолжил объединение русских земель вокруг Москвы. Он успешно воевал с Новгородом Великим, нижегородскими, суздальскими князьями, рязанским князем Олегом Ивановичем, Литвой. Присоединил к Москве Нижний Новгород, Муром, Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и земли народа коми. По его приказу были «срублены» города Ржев и Плес. В его правление в Московском Кремле был построен Благовещенский собор.

С Ордой Василий старался поддерживать хорошие отношения, но после того, как в 1395 г. татары были разбиты Тамерланом, Великий Князь перестал считаться с ордынскими ханами, за что в 1408 г. хан Едигей, совершил карательный поход на Русь, внезапно появившись под Москвой. Василий I, оставив в осажденной Москве «воевод и многое множество народа», отправился в Кострому собирать войско. Упорная оборона москвичей вынудила Едигея, простоявшего с войском месяц под стенами, отступить. Едигею не удалось разбить войска Великого Князя и под Костромой. Опустошив во время похода значительные территории Руси, татары вынудили Василия I вновь платить дань Орде, но не добились своей главной цели — восстановления власти Золотой Орды над Русью. Скончался Великий Князь Василий I 27 февраля 1425 г. Погребен в Москве, в Архангельском соборе.

Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля, великого дипломата светлейшего князя, канцлера А.М.Горчакова, скончавшегося в 1883 году.

Александр Михайлович Горчаков родился 4 июня 1798 г. в знатной семье генерал-майора (происходил из рода Рюриковичей) и получил блестящее образование (был соучеником А.С.Пушкина по Царскосельскому лицею, который окончил с золотой медалью).

В 1817 г. Горчаков поступил на дипломатическую службу, находясь на которой принимал участие в работе конгрессов Священного союза. В 1824 г. он был назначен первым секретарем при русском посольстве в Лондоне, в 1827 г. переведен на такую же должность в Рим, затем служил в посольствах в Берлине, Флоренции и Вене. В последней должности Горчакову в 1854 г. на Венской конференции удалось предотвратить вступление Австрии в войну на стороне противников России.

В апреле 1856 г. Горчаков возглавил министерство иностранных дел и бессменно находился на этом посту более 25 лет. Главной задачей внешней политики России в тот период стала борьба за пересмотр и отмену ограничительных статей Парижского мирного договора, закреплявшего результаты неудачной для России Крымской войны (нейтрализация Черного моря и запрет России держать Черноморский военный флот). Горчакову, мудро игравшему на европейских противоречиях, удалось блестяще решить поставленную перед ним Императором, что позволило России заявить об отказе от унизительных статей Парижского мира и добиться международного признания этого акта в 1871 г.

Горчакову также удалось обеспечить нейтралитет европейских держав во время Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Последней крупномасштабной дипломатической акцией, в которой принял участие Горчаков, стал Берлинский конгресс европейских государств 1878 г., решивший судьбу турецких владений на Балканах. В условиях, когда вся Европа была напугана успехами русского оружия и опасалась гегемонии России на Балканах, Горчаков сумел не только предотвратить повторение Крымской войны и создание новой антирусской коалиции, но и отстоять национальные интересы России. Конгресс зафиксировал сохранение независимости балканских государств, хотя и с урезанными границами.

С 1879 г. Горчаков в связи с серьезной болезнью фактически отошел от дел, а в 1882 окончательно вышел в отставку. За время своей службы он был удостоен всех высших российских орденов и множества иностранных наград, а также удостоен титула светлейшего князя (1871). Оставил о себе память как о выдающемся дипломате, действовавшем в сложных ситуациях после поражения России в Крымской войне и, благодаря своей мудрости, расчетливости и жизненному опыту, сумевшем вывести государство из тяжелейшего внешнеполитического кризиса. За время своего управления МИД Российской Империи, Горчаков резко изменил внешнюю политику государства от «дворянского интернационализма» к защите сугубо национальных интересов. Похоронен в Сергиевой пустыне близ Петербурга.

В этот день в 1917 г. беспорядки в Петрограде переросли в открытый солдатский бунт, который возглавила Государственная Дума.

